Masters 1000 Parigi 2026, buona la prima per Musetti: battuto Hurkacz. Out Darderi

Lorenzo Musetti vince all’esordio nel Masters 1000 di Parigi 2026. Reduce dall’eliminazione al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna contro Arthur Fery, evidentemente figlia delle fatiche che lo avevano portato a conquistare il titolo di Lione, l’azzurro ha superato Hubert Hurkacz con il punteggio di 7-6(3) 7-6(10) dopo un’ora e 45 minuti di gioco.

Continua dunque il buon momento del carrarino, che si è reso autore di una grande prestazione al servizio per guadagnare la sfida di secondo turno contro la prima testa di serie del tabellone Alexander Zverev. Nell’ultimo “1000” della stagione Lorenzo non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2022. In quell’occasione si arrese a Novak Djokovic con un netto 6-0 6-3. Proprio da quell’edizione Musetti non vinceva una partita sul cemento indoor francese. Grazie a questo successo, l’azzurro si porta a quota 1.845 punti nella classifica live avvicinando la 25ª posizione occupata da Alexander Bublik, che ha dato forfait dal torneo parigino.

Niente da fare, invece, per Luciano Darderi, che in appena 64 minuti di gioco si è arreso a Rinky Hijikata con lo score di 6-2 6-2.