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Antonelli campione del mondo, arriva anche il messaggio di Sinner: “Hai reso felice un intero Paese”

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Jannik Sinner a Flushing Meadows nel 2025
Jannik Sinner - Foto Dubreuil Corinne/ABACA

Un successo storico per Andrea Kimi Antonelli, ma anche una gioia condivisa da Jannik Sinner. Il pilota della Mercedes ha conquistato il titolo mondiale di Formula 1 al Gran Premio del Messico, chiudendo la gara al terzo posto e diventando il più giovane campione del mondo nella storia della categoria. Un traguardo che ha fatto esultare l’Italia e che ha raccolto anche l’entusiasmo del numero uno del tennis azzurro. Sinner, che conosce personalmente Antonelli, ha voluto congratularsi con lui attraverso un messaggio nel quale non sono mancati gli auguri alla famiglia e a tutto il team.

“Kimi, sei il nuovo campione del mondo di quest’anno ed è fantastico, incredibile”, ha esordito Jannik. Poi i complimenti per il risultato raggiunto: “Complimenti a te, alla tua famiglia e, naturalmente, a tutto il team. Hai reso un intero Paese molto, molto felice. Goditi questo bellissimo momento. Ciao ciao, ci vediamo presto”, ha poi concluso l’altoatesino.

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