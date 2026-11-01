Cobolli si qualifica alle ATP Finals se… scenari e combinazioni Masters 1000 di Parigi

Flavio Cobolli è a un passo dalla qualificazione alle ATP Finals 2026, in programma alla Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre. Il romano occupa il sesto posto della Race to Turin e le chance di entrare nei migliori otto giocatori dell’anno sono elevatissime, nonostante i pochi punti raccolti tra estate e autunno. Forte di una finale (Roland Garros) e un quarto (Wimbledon) Slam e di un titolo 500 (Acapulco) in bacheca, Cobolli ha raccolto 3.690 punti nel 2026.

L’azzurro è uscito in lacrime dall’ATP 500 di Vienna, dopo essersi ritirato nel corso del derby con Matteo Berrettini per un problema alla gamba sinistra, ma la qualificazione alle Finals non dovrebbe essere in dubbio. Alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, Cobolli dovrà difendere 155 punti su Arthur Fils, 260 su Frances Tiafoe, 480 su Alex de Minaur, 481 su Rafael Jodar, primo dei non qualificati, 790 su Novak Djokovic, 795 su Taylor Fritz, 915 su Tommy Paul e 1110 su Jiri Lehecka.

Due vittorie da fare a Parigi, ma qualificazione possibile anche senza giocare

Indipendentemente dai risultati dei suoi avversari, a Cobolli basteranno 200 punti (quarti di finale, quindi due vittorie avendo un bye al primo turno) per chiudere i conti per la qualificazione alle Finals.

Il romano potrà staccare ugualmente il pass per Torino anche senza giocare o floppando a Parigi. Qui di seguito tutti gli scenari di qualificazione (e non) di Cobolli, indipendentemente dai risultati dell’azzurro in campo e in caso di zero punto conquistati a Parigi.

Gli scenari con Cobolli assente o eliminato all’esordio a Parigi

Fritz, Paul e Lehecka alleati di Cobolli

Più indietro nella Race Taylor Fritz, Tommy Paul e Jiri Lehecka. Il californiano ha sprecato una bella occasione a Basilea cedendo in semifinale a Valentin Vacherot. Il ceco è rientrato in corsa facendo finale sempre in Svizzera contro il monegasco. Per credere nella qualificazione, a Fritz, Paul e Lehecka il titolo nel Masters 1000 di Parigi. Per superare nello specifico Cobolli agli statunitense servirà vincere il torneo, mentre a Lehecka non basterà nemmeno un titolo sull’indoor francese.

Può sembrare un controsenso, ma la vittoria del torneo di uno tra Fritz, Paul e Lehecka qualificherebbe direttamente Cobolli, poiché andrebbe a far cadere tutti i risultati ipotetici (elencati qui sotto) dei più pericolosi Jodar, Tiafoe, de Minaur e Djokovic. Se Fritz dovesse vincere Parigi, sicuramente Jodar non farebbe finale e – ovviamente – Djokovic non vincerebbe il torneo. Stesso discorso per Lehecka, mentre Paul vincendo il torneo fermerebbe sicuramente il cammino di Tiafoe e Djokovic prima che i due possano superare Cobolli.

Fritz supera Cobolli se vince il torneo , ma se vince il torneo elimina Fils al terzo turno (e quindi Fils non supera Cobolli) e batte Jodar in semifinale (e quindi Jodar non supera Cobolli)

, ma se vince il torneo elimina Fils al terzo turno (e quindi Fils non supera Cobolli) e batte Jodar in semifinale (e quindi Jodar non supera Cobolli) Paul supera Cobolli se vince il torneo , ma se Paul vince Fritz non vince (e quindi Fritz non supera Cobolli) e se Paul vince elimina Tiafoe al terzo turno (e quindi Tiafoe non supera Cobolli) ed elimina anche Djokovic in semifinale (e quindi Djokovic non supera Cobolli)

, ma se Paul vince Fritz non vince (e quindi Fritz non supera Cobolli) e se Paul vince elimina Tiafoe al terzo turno (e quindi Tiafoe non supera Cobolli) ed elimina anche Djokovic in semifinale (e quindi Djokovic non supera Cobolli) Lehecka non Cobolli se vince Parigi, ma se vince Parigi Jodar non fa finale (e quindi non supera Cobolli), Fritz non vince (e quindi non supera Cobolli) e Paul non vince (e quindi non supera Cobolli)

Cobolli va alle Finals se..

Fa quarti di finale a Parigi

Fa lo stesso risultato o migliore di due tra Jodar, Tiafoe, Jodar, de Minaur e Djokovic

Uno tra Fritz, Lehecka e Paul vince Parigi

Jodar non fa finale a Parigi (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi e né Djokovic né de Minaur fanno finale (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi contro Djokovic e batte Djokovic (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi contro Djokovic e perde con Djokovic, ma in semifinale non c’è Tiafoe oppure Fils non fa quarti (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Jodar fa finale a Parigi con de Minaur, ma in semifinale non c’è Tiafoe oppure Fils non fa quarti (indipendentemente dal risultato di Cobolli)

Djokovic vince Parigi, ma in finale non c’è Jodar

Cobolli non va alle Finals se…

Esce al secondo turno o non gioca il torneo e…

Finale Jodar-de Minaur con Tiafoe in semifinale e Fils ai quarti

Finale Jodar-Djokovic con Djokovic campione, Tiafoe in semifinale e Fils ai quarti

Esce al terzo turno, le semifinali sono Jodar-Fils e de Minaur-Tiafoe e la finale è Jodar-de Minaur

La Race to Turin alla vigilia del Masters 1000 di Parigi