Fils, la corsa alle Finals riprende: “Sto bene, sarò a Parigi al 100%”

Archiviato lo spavento dell’ATP 500 di Basilea, dove si è ritirato ai quarti di finale contro Taylor Fritz, Arthur Fils ha rassicurato tutti. Come riportato da Univers Tennis, infatti, il tennista transalpino ha dichiarato: “Mi sento bene, il mio corpo sta bene e tutto procede per il meglio. La mia partecipazione a Parigi [Masters 1000, ndr] è confermata al 100%“. Fils ha anche spiegato i motivi che lo hanno portato al forfait di Basilea: “È stata una decisione precauzionale, ho avuto un piccolo problema muscolare alla gamba sinistra e ho preferito non aggravarlo”. Il classe 2004, infatti, occupa attualmente la settima posizione nella Race alle ATP Finals e un infortunio significherebbe dire addio a Torino.

Tra Torino e Parigi

Una decisione che appare saggia e che il francese ha motivato anche con l’esperienza maturata durante la convalescenza dalla frattura da stress alla schiena rimediata nel 2025. Fils, infatti, ha aggiunto: “L’ultima volta sono stato fuori 8 mesi, so che non devo spingermi troppo oltre ai miei limiti“. Il classe 2004 ha poi parlato del suo approccio rilassato alla possibilità di qualificarsi per le Finals: “Sono più emozionato che sotto pressione. Ho 22 anni e potrei qualificarmi per le Finals, se non ci riesco ci riproverò l’anno prossimo“.

Infine, Fils si è detto impaziente di scendere in campo davanti al pubblico di casa: “È da inizio stagione che aspetto di giocare a Parigi, sarà la mia prima volta alla Defense Arena”. Il Masters parigino, infatti, nel 2025 si è trasferito dalla storica sede di Bercy all’arena che ha ospitato il nuoto e la pallanuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024; tuttavia, Fils ha saltato l’appuntamento causa infortunio.