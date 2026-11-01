Dal ‘Times’: Juan Carlos Ferrero si unirà al team di Ben Shelton

Juan Carlos Ferrero ha trovato l’offerta che aspettava, si tratta del numero 4 del mondo Ben Shelton. A riportarlo è Tom Kershaw che sul Sunday Times ha scritto di un accordo tra i due a partire dal 2027. Lo spagnolo dovrebbe affiancarsi, e non escludere, Bryan Shelton, padre e coach di Ben.

L’ex mentore di Carlos Alcaraz, guidato a sei titoli del Grand Slam, ha interrotto il rapporto con il pupillo durante l’off-season tra fine 2025 e inizio 2026, secondo molti a causa di motivi contrattuali, più in generale dovuti all’invasività della famiglia Alcaraz nelle decisioni tecniche. Nel frattempo si è chiacchierato molto, addirittura di una collaborazione con Jannik Sinner, poi smentita dal probabile ingaggio di Magnus Norman.

Lavoro e famiglia

Non è la prima volta che Ferrero deve condividere lo scettro del capo allenatore con il padre dell’allenato: tra il 2017 e il 2018 Juan Carlos fece parte del team di Alexander Zverev, durando però solamente 7 mesi a causa di un’incompatibilità tra lui e la famiglia Zverev in toto. I casi di padre-coach sono tanti sul tour maschile, e in molti casi tendono a essere rapporti totalizzanti: senza scomodare il caso clinico di Stefanos e Apostolos Tsitsipas, anche due pacati come Casper e Christian Ruud sono sempre stati restii a rinnovamenti. Tuttavia, il rapporto tra Ben e Bryan, almeno da fuori, sembra quello più sano e rigoglioso. Bryan pare aver trovato l’equilibrio tra essere esigente e rilassato, tra il fuoco competitivo e il divertimento, due facce della stessa medaglia specialmente per la personalità di Ben.