WTA 500 Tokyo 2026, Shnaider trionfa in finale: battuta Fernandez in tre set

Diana Shnaider conquista il WTA 500 di Tokyo. La tennista russa, testa di serie numero 3 del torneo, supera Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2 al termine di una finale combattuta, disputata sul Center Court. Per la classe 2004 si tratta di un successo importante, arrivato dopo una settimana di ottimo tennis e una finale in cui ha saputo reagire alle difficoltà.

Dopo aver superato Mia Pohankova in semifinale, Shnaider si ripete anche in finale, imponendosi sulla canadese Fernandez. Sulla carta, la russa partiva con i favori del pronostico, ma la numero 31 del ranking aveva dimostrato di poter competere ad alti livelli durante tutto il torneo, arrivando all’appuntamento con il titolo dopo una serie di prestazioni convincenti.

La partita si è aperta con Shnaider capace di conquistare il primo set per 6-4. Nel secondo parziale, però, Fernandez ha cambiato ritmo, riuscendo a rimontare uno svantaggio di 4-0 e a riportare la finale in equilibrio. La canadese ha chiuso il set sul 7-5, trascinando la sfida al terzo. Nel parziale decisivo, Schnaider ha ritrovato solidità e lucidità, riuscendo a prendere nuovamente il controllo della partita. Il 6-2 finale le ha consegnato il titolo, al termine di una battaglia durata due ore e 18 minuti.

Per la russa si tratta della sesta finale consecutiva vinta nel circuito WTA. Un successo che rappresenta anche il primo titolo stagionale, arrivato in una settimana in cui Schnaider ha dovuto superare diverse avversarie in forma, ma anche gestire momenti delicati. Fernandez, dal canto suo, esce sconfitta ma conferma il proprio ottimo momento di forma. La canadese, reduce dalla finale di Ningbo persa contro Elena Rybakina, si è dimostrata ancora una volta competitiva, senza però riuscire a completare la rimonta nell’ultimo set.