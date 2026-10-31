ATP 500 Vienna 2026, De Minaur elimina Zverev: sfiderà Alcaraz in finale

Saranno Alex de Minaur e Carlos Alcaraz ad affrontarsi nella finale dell’ATP 500 di Vienna 2026. Dopo il successo dello spagnolo, che ha superato Daniil Medvedev con il punteggio di 6-4 7-6(2), l’australiano si è imposto in rimonta su Alexander Zverev con lo score di 6-4 1-6 7-6(4) dopo 2 ore e 33 minuti di gioco. Tanti problemi al servizio per ‘Sascha’ nel primo set, con l’australiano capace di approfittarne e di piazzare il break decisivo nel quinto game. Il secondo parziale è stato invece un assolo del nativo di Amburgo che ha rimandato il verdetto al tie-break, dove è però stato de Minaur ad avere la meglio.

Zverev, che da lunedì 2 novembre sarà il nuovo numero uno del mondo, manca così l’accesso alla quinta finale della sua stagione, mentre per de Minaur arriva la quarta del 2026. Il bilancio recita una vittoria (Rotterdam) e due sconfitte (Pechino e ‘s-Hertogenbosch).