ATP 500 Basilea 2026: Vacherot piega Fritz e vola in finale

Valentin Vacherot si regala la finale dell’ATP 500 di Basilea. Il monegasco supera Taylor Fritz con il punteggio di 7-6(5) 6-3 e si giocherà il titolo contro il vincente della semifinale tra Jiri Lehecka e Jan-Lennard Struff. Un altro risultato di prestigio per il numero 31 del mondo, che completa il suo percorso verso l’ultimo atto dopo aver eliminato Mariano Navone, Rafael Jodar e Holger Rune. Per Vacherot arriva anche la rivincita sull’americano, che lo aveva sconfitto proprio a Basilea nel primo turno dell’edizione 2025, nell’unico precedente tra i due. Fritz si ferma invece a un passo dalla seconda finale consecutiva, dopo quella persa domenica scorsa a Lione contro Lorenzo Musetti.

Seconda finale ATP

Per Vacherot sarà la seconda finale in singolare nel circuito maggiore, la prima in un torneo ATP 500. L’unico precedente risale alla sorprendente cavalcata nel Masters 1000 di Shanghai del 2025, quando, partito dalle qualificazioni, conquistò il titolo battendo nell’ultimo atto il cugino Arthur Rinderknech. Un successo che lo aveva proiettato sotto i riflettori del tennis mondiale e che resta, finora, l’unico trofeo della sua carriera nel circuito maggiore. A Basilea il ventisettenne del Principato avrà dunque l’occasione di aggiungere un secondo titolo alla propria bacheca e di conquistare per la prima volta un torneo sul cemento al coperto.

Fritz, Finals lontane

La sconfitta complica invece la rincorsa di Fritz alle ATP Finals di Torino. Lo statunitense resta a quota 2.895 punti nella Race live, al dodicesimo posto, a 314 lunghezze da Rafael Jodar, nono e attualmente ultimo dei qualificati considerando l’assenza di Jannik Sinner. Davanti all’americano ci sono anche Alex de Minaur e Novak Djokovic. Per il finalista dell’edizione 2024 delle Finals diventa quindi fondamentale il Masters 1000 di Parigi: servirà un risultato importante per recuperare terreno e provare a conquistare uno degli ultimi posti disponibili per Torino.