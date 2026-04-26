Masters 1000 Madrid 2026: Sinner elimina Moller e avanza agli ottavi

Jannik Sinner avanza agli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il numero uno del mondo liquida in due set il qualificato Elmer Moller – al primo terzo turno nel circuito maggiore – archiviando la pratica in un’ora e 18 minuti di gioco con il punteggio di 6-2 6-3. Match più equilibrato di quanto reciti lo score finale con il danese, dotato di un rovescio di alto rango, molto propositivo in risposta in entrambi i parziali. Cinico l’altoatesino, a differenza dell’esordio con Bonzi dove aveva convertito solo tre palle break su dieci, che fa girare dalla propria parte l’incontro guadagnandosi gli ottavi contro il vincente della sfida tra Cameron Norrie e Thiago Agustin Tirante. Resta memorabile il cammino a Madrid di Moller, che abbandona la capitale spagnola con le vittorie su Gaston (qualificazioni), Llamas Ruiz (qualificazioni), Cinà (main draw) e Diallo (main draw) nello zainetto.

“Oggi le condizioni di gioco erano diverse perché più fa caldo e più diventa difficile. Non avevo tanto ritmo, ma ho servito meglio nei momenti migliori e ho giocato bene nei punti importanti“, le parole, nell’intervista in campo, di Sinner, che tornerà in campo martedì 28 aprile sempre sul Manolo Santana.

FINO A QUANDO SINNER PUÒ RESTARE NUMERO 1 DEL MONDO

IL MONTEPREMI DEL MASTERS 1000 DI MADRID

Prosegue l’imbattibilità nei Masters 1000 per Sinner – striscia aperta dal secondo round di Parigi nell’ottobre 2025 – che ottiene la 24esima vittoria consecutiva nei 1000 (tra Parigi, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) e si issa al quarto posto nella classifica delle serie positive nei tornei di questa categoria. Record assoluto detenuto da Novak Djokovic, che occupa il primo e il secondo posto con una striscia di 31 (secondo turno Indian Wells 2011-finake Cincinnati 2011) e una di 30 vittorie (secondo turno Parigi 2014-finale Montréal 2015). In terza piazza c’è Roger Federer con 29 successi dal primo turno di Amburgo 2005 alla finale di Monte-Carlo 2006. In caso di vittoria del torneo Sinner avvicinerebbe la leggenda elvetica salendo a quota 28 vittorie in fila.