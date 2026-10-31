WTA 500 Tokyo 2026: Errani e Paolini volano alle WTA Finals, vinto lo spareggio con Nicholls/Mihalikova

Sara Errani e Jasmine Paolini ribadiscono il loro nome nella storia del tennis italiano: la vittoria in semifinale del WTA 500 di Tokyo 2026 le qualifica matematicamente alle WTA Finals per il terzo anno consecutivo. Il successo è stato decisivo proprio in virtù delle avversarie di giornata, Olivia Nicholls e Tereza Mihalikova, le altre pretendenti per l’ultimo posto rimasto: si è trattato dunque di un vero e proprio spareggio, chiuso dalle italiane 6-4 6-0. Quest’anno si sono qualificate come nona coppia, dopo che l’infortunio di Aleksandra Krunic ha costretto lei e la partner Anna Danilina a rinunciare all’appuntamento di fine anno dove sarebbero state le teste di serie numero 3. Oltre alla qualificazione alle WTA Finals, le azzurre hanno ovviamente ottenuto anche la possibilità di giocarsi il titolo nella capitale giapponese contro la coppia più in forma del momento, e a tratti, della stagione, ovvero Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani.

La corsa

Per partecipare all’edizione 2026, in programma dall’8 al 15 novembre sui campi di Indian Wells, le azzurre hanno dovuto fare il giro largo rispetto alle scorse stagioni: dopo mesi influenzati dai problemi fisici di Jasmine, la coppia si ritrovava ben fuori dalle prime 10 coppie della Race dopo lo US Open. La scintilla è scattata alle Final Eight di Billie Jean King Cup 2026 di Shenzen, dove Jasmine è tornata a giocare senza dolore al piede e quando per vincere il tie contro la Cina si è reso necessario il doppio, tutto è tornato al proprio posto.

Dopo quel match, Sara e Jasmine hanno cominciato ad alzare il ritmo ottenendo i quarti di finale al WTA 1000 di Pechino e le semifinali a quello di Wuhan, dove hanno operato il sorpasso su Nicholls/Mihalikova battendole agli ottavi di finale. Poca fortuna al WTA 500 di Ningbo ma strada subito ritrovata a Tokyo, torneo che resterà a lungo nel cuore della coppia più vincente della storia del doppio femminile italiano dopo quella formata dalla stessa Errani e Roberta Vinci. È proprio con Roberta che Errani aveva già compiuto l’impresa di qualificarsi alle WTA Finals per tre anni di fila. In quell’occasione ci riuscirono dal 2012 al 2014, triennio in cui completarono il Career Grand Slam vincendo cinque major in totale (due titoli all’Australian Open, e uno per ciascuno degli altri tre).

Le qualificate

Ecco dunque le otto coppie qualificate per le WTA Finals 2026 di Indian Wells.