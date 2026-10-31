Ugo Carabelli non ci sta: la superficie lo soddisfa, prende il borsone e lascia il campo (VIDEO)

Camilo Ugo Carabelli avrà anche degli standard alti, e il personaggio è solito essere piuttosto istrionico, ma questo episodio rimane eccezionale. L’argentino, attuale numero 80 del mondo ed ex numero 47 (agosto 2025), ha deciso, come molti sudamericani, di spendere il finale di stagione sul circuito Challenger nella sua parte di mondo. Il misfatto è avvenuto ai quarti di finale del Challenger 75 di Guayaquil (Ecuador) 2026, dove Ugo Carabelli stava affrontando il brasiliano Joao Reis Da Silva. Al servizio per chiudere il set sul 5-4, Carabelli perde il game (mancando per la seconda volta l’opportunità di confermare un break) e decide che ne ha avuto abbastanza: la superficie di gioco (in terra battuta) non è di suo gradimento, e oltre a favorire cattivi rimbalzi, sembra impedire comode scivolate, mettendo a rischio i giocatori durante i movimenti laterali.

Perso il game, Carabelli stacca la spina, prepara la borsa e lascia il campo senza guardarsi indietro. Nonostante i tentativi del giudice di sedia di tenerlo in campo, anche per garantire al pubblico l’evento che gli spettava oltre a evitare una conclusione di questo tipo al match, l’argentino non ha sentito ragioni incassando l’inevitabile default.