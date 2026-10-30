ATP 500 Vienna 2026: Zverev asfalta Fery e avanza in semifinale

Alexander Zverev express all’ATP 500 di Vienna 2026. Il tedesco, numero uno del mondo da lunedì prossimo, rifila un netto 6-0 6-2 al 24enne britannico e accede alla semifinale del torneo indoor austriaco. Apparso scarico Fery, reduce da un dispendioso match al secondo turno con Musetti, mentre brillante Zverev, in campo senza pressioni e obiettivi nel finale di 2026. Il 29enne di Amburgo in semifinale attende il vincente della sfida tra Alex de Minaur e Matteo Berrettini.

Zverev, 12 semifinali in un anno

Si tratta della semifinale numero 12 in stagione per Zverev, a fronte di 16 tornei disputati. Semifinalista all’Australian Open, al Roland Garros (poi campione), a Wimbledon (poi finalista), allo US Open (poi campione), ai Masters 1000 di Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid (poi finalista) e Shanghai, e negli ATP 500 di Monaco, Halle e Vienna, il tedesco conferma la sua stagione dominante. Gli unici passaggi a vuoto sono capitati agli Internazionali d’Italia (ko agli ottavi con Darderi), nella doppietta Montréal (ko al secondo turno con Griekspoor) e Cincinnati (ko agli ottavi con Paul, e nell’ATP 500 di Pechino (out ai quarti con Djokovic).

Best ranking per Fery

Sconfitta indolore per Fery, apparso senza energie dopo la rocambolesca vittoria su Musetti al secondo turno. Il britannico, esploso in estate con la semifinale a Wimbledon e la finale nell’ATP 250 di Winston Salem, da lunedì entrerà nel best ranking di numero 31 del mondo. L’unico a poterlo superare è Valentin Vacherot, 32° e in semifinale a Basilea, ma Fery – dovesse mantenere questa classifica – sarebbe testa di serie all’Australian Open 2027.