Zverev in finale Slam senza affrontare top 20: il paradosso dello US Open

Si aggiunge a un’insospettabilmente nutrita lista di tennisti Alexander Zverev, il quale è giunto in finale allo US Open senza dover mai affrontare giocatori tra i primi 20 del mondo. Uno slam certamente anomalo quello di Flushing Meadows 2026, dove già dopo i primi due turni sono cadute 7 delle prime 20 teste di serie, tra cui, solo per ricordarne alcune, le clamorose uscite di Novak Djokovic (4° t.d.s.) e Rafa Jodar (12° t.d.s.) al primo turno e di Felix Auger-Aliassime (3° t.d.s.) al secondo turno. A beneficiare della situazione è stato soprattutto Zverev, il quale, sul velluto, è giunto alla finale affrontando e battendo, in ordine, Lorenzo Sonego, Quentin Halys, Alejandro Tabilo, Luciano Darderi, Botic Van De Zandschulp e Karen Khachanov. Curiosamente, il tedesco ha lasciato per strada due set nei primi due match del torneo, per poi proseguire a suon di 3-0 dal terzo turno in avanti. L’avversario più alto in classifica che si è trovato davanti? Darderi, da n.22 ATP. Solo in finale affronterà un tennista tra i primi 20, il numero 9 (e, da lunedì, n.4 del mondo) e ottava testa di serie del torneo, Ben Shelton.

Ma non è la prima volta che Zverev arriva in una finale di un Major senza affrontare Top 20s: lo aveva già fatto nel 2020, sempre a New York, e poi, nel 2026, anche a maggio, al Roland Garros. Nella prima occasione, il miglior tennista affrontato era stato il n.27 del mondo, Pablo Carreno Busta, in semifinale. Sulla terra di Parigi, ancora un numero 27 del mondo, ancora in semifinale, ma questa volta ceco, Jakub Mensik.

Con tale tripletta di finali slam raggiunte senza battere giocatori tra i primi venti, iscrive il suo nome in una lista di prestigiosi tennisti. Non è così inusuale come si potrebbe pensare, infatti, che capiti tale avvenimento, se si guarda al lungo periodo. In particolare, a partire dal 1986, nell’arco di quarant’anni, l’hanno fatto 20 tennisti prima di Zverev nel 2020. Tra di loro, Mats Wilander (US Open 1988), Jim Courier (Australian Open 1992), Pete Sampras (Wimbledon 2000), Andy Roddick (Wimbledon 2004), Andre Agassi (US Open 2005), Roger Federer (Roland Garros e Wimbledon, 2008), Rafael Nadal (Roland Garros 2010, US Open 2017 e 2019) e Novak Djokovic (Wimbledon 2019).

Ecco la lista completa di giocatori approdati in una finale slam senza affrontare Top 20s (1986-2026):

Mats Wilander (US Open 1988)

Miloslav Mecir (Australian Open 1989)

Jim Courier (Australian Open 1992)

Petr Korda (Roland Garros 1992)

Cedric Pioline (Wimbledon 1997)

Marcelo Rios (Australian Open 1998)

Pete Sampras (Wimbledon 2000)

Thomas Johansson (Australian Open 2002)

David Nalbandian (Wimbledon 2002)

Andy Roddick (Wimbledon 2004)

Lleyton Hewitt (US Open 2004)

Andre Agassi (US Open 2005)

Roger Federer (Roland Garros 2008)

Roger Federer (Wimbledon 2008)

Rafael Nadal (Roland Garros 2010)

Andy Murray (Wimbledon 2013)

Rafael Nadal (US Open 2017)

Novak Djokovic (Wimbledon 2019)

Daniil Medvedev (US Open 2019)

Rafael Nadal (US Open 2019)

Alexander Zverev (US Open 2020)

Alexander Zverev (Roland Garros 2026)

Alexander Zverev (US Open 2026)