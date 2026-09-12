Laver Cup 2026: forfait per Paul, Cerundolo subentra per il Team World

Tommy Paul, non al meglio fisicamente, dà forfait per la Laver Cup 2026. Lo statunitense, inizialmente selezionato dal capitano Andre Agassi per il Team World, non sarà della partita. Paul non sarà dunque presente dal 25 al 27 settembre a Londra per difendere il titolo conquistato dalla sua squadra nell’edizione 2025. Al suo posto subentrerà Francisco Cerundolo, che sarà al via della Laver Cup per la quarta volta consecutiva.

L’argentino vanta un ottimo score nella competizione: nel 2023 sconfisse Alejandro Davidovich Fokina, contribuendo alla vittoria finale del Team World; nel 2024 vinse il suo match contro Casper Ruud, ma non bastò per sconfiggere il Team Europe; nel 2025 vinse la partita contro Holger Rune e perse quella contro Carlos Alcaraz.

Squadre e dove vederla

Dopo il forfait di Paul, Team World sarà quindi composto da: Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz, Learner Tien, Alexander Bublik e lo stesso Cerundolo. La squadra di Agassi affronterà quella di Yannick Noah composta da Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik e Casper Ruud. L’edizione 2026 della Laver Cup sarà visibile sia in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), sia su Sky Sport e sul servizio streaming di NOW.