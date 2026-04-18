WTA 500 Stoccarda 2026: Andreeva piega Swiatek in rimonta

Mirra Andreeva si conferma un rebus sempre più complicato per Iga Swiatek. La diciassettenne russa supera la polacca con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 al termine di una battaglia lunga e intensa, conquistando così la semifinale nel WTA 500 di Stoccarda e centrando il terzo successo consecutivo contro l’ex numero uno del mondo.

Per Swiatek resta l’amaro di un’occasione sfumata, soprattutto per come si era messo il set decisivo. Dopo un avvio convincente, la polacca aveva infatti preso margine anche nel terzo parziale, salvo poi perdere progressivamente lucidità e campo, lasciando spazio alla crescita costante dell’avversaria. La sconfitta di oggi rappresenta solo la seconda volta che, nella sua carriera, Swiatek perde una partita su terra battuta dopo aver vinto il set di apertura. Non inizia nel migliore dei modi, quindi, la collaborazione con Francisco Roig.

Dall’altra parte, Andreeva ha confermato tutto il suo momento positivo iniziato con il trionfo in Austria nel WTA 500 di Linz. Emblematico è il recupero nel set decisivo, quando, sotto nel punteggio, ha alzato il livello al servizio e ha iniziato a comandare con maggiore continuità.

In seguito al successo della russa, inoltre, si muove la classifica WTA, con la diciassettenne che concretizza il sorpasso ai danni di Jasmine Paolini, salendo in ottava posizione.