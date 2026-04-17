Sinner in visita a un laboratorio Rolex a Ginevra (FOTO)

Dopo i successi nei Masters 1000 di Indian Wells, Miami e Monte Carlo, Jannik Sinner ha preso parte ad un’attività diversa dal solito. Tramite un post sul suo profilo Instagram, il numero uno del mondo ha, infatti, mostrato di aver passato una giornata a Ginevra, presso uno dei laboratori della Rolex. Un’esperienza che ha colpito il quattro volte campione Slam, testimonial di Rolex dal 2020. “Non è una cosa che si vede tutti i giorni! Grazie Rolex per avermi accolto nel vostro laboratorio a Ginevra: il livello di attenzione che messo nella produzione di ogni orologio è incredibile”, scrive l’altoatesino.

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