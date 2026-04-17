Cobolli sfida Zverev: semifinale di fuoco a Monaco di Baviera

Tempo di semifinali all’ATP 500 di Monaco di Baviera, con in programma le sfide Zverev-Cobolli e Molcan-Shelton, pronte a regalare grande tennis. L’attenzione dei tifosi azzurri sarà naturalmente concentrata sulla prima, che vede la terza forza italiana nel ranking ATP impegnata in un match complicato, ma non impossibile, alla luce della crescita del romano negli ultimi mesi.

Cobolli, però, è reduce da una serie negativa di sette sconfitte consecutive contro giocatori top 10 e anche il bilancio nei precedenti con Zverev non è incoraggiante.

I due si sono affrontati due volte, tutte e due nel 2025, e in entrambe le occasioni è stato il tedesco a imporsi, seppur in contesti molto diversi da quello attuale. Il primo incrocio risale al Roland Garros, dove Zverev ha vinto senza particolari difficoltà al terzo turno, su una terra ben diversa da quella di Monaco anche per via dell’altitudine. Il secondo confronto è arrivato poco dopo, sull’erba di Halle, in condizioni decisamente più rapide.

Una prima parte di torneo non semplice per Zverev, che, a differenza di Cobolli, arrivato in semifinale senza perdere set, ha lasciato per strada due parziali. All’esordio contro Kecmanovic è stato costretto al tie-break decisivo, mentre nei quarti contro Francisco Cerundolo ha dovuto reagire dopo aver perso il primo set. Una volta trovato il ritmo, però, ha cambiato marcia, concedendo appena due game nei successivi due parziali.

Zverev-Cobolli sarà una sfida delicata e importante per entrambi: il tedesco punta a proseguire la sua corsa verso un titolo che gli manca proprio dall’edizione 2025 del torneo bavarese, mentre per Cobolli una vittoria significherebbe ritoccare il best ranking, spingendosi fino alla posizione numero 12 nella classifica live.

L’appuntamento è per sabato 18 aprile, non prima delle 13:30. Parola al campo.