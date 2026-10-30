Stesso lutto, regole diverse: la WTA ferma Quevedo, l’ATP concede il nastro a Jodar

Kaitlin Quevedo e Rafa Jodar volevano indossare il lutto per le vittime del disastro ferroviario che ha causato 69 vittime sulla linea Madrid-Siviglia. Le richieste dei due tennisti spagnoli, però, hanno avuto esiti opposti. Se Jodar ha potuto esporre il simbolo di vicinanza ai propri connazionali durante la partita di secondo turno dell’ATP 500 di Basilea 2026 contro Valentin Vacherot, Quevedo non ha potuto fare altrettanto durante i quarti del WTA 250 di Guangzhou. La tennista spagnola, infatti, è stata stoppata nei suoi intenti dal regolamento WTA.

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