ATP 500 Basilea 2026: ritiro per Fils contro Fritz, il motivo e cosa succede con le scommesse

Artur Fils si è ritirato nel corso del match di quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea 2026 contro Taylor Fritz. Con il punteggio sul 2-5, il francese ha richiesto l’intervento del fisioterapista e ha ricevuto un medical time out fuori dal campo. Le condizioni fisiche non sono però migliorate, costringendo il classe 2004 al ritiro.

Ritiro Fils, cosa succede con le scommesse

Nonostante la sfida non sia terminata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Fils perdente, Fritz vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.