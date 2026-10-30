Challenger 100 Brest 2026: Cinà si arrende a Prizmic

Si ferma ai quarti di finale il cammino di Federico Cinà nel Challenger 100 di Brest 2026. Il palermitano si arrende dopo 1 ora e 18 minuti a Dino Prizmic (n.93 ATP) per 6-4 6-1 al termine di un match non semplice. Tante occasioni sprecate dall’azzurro, soprattutto nel primo set in cui non è riuscito a mantenere il break ottenuto nel quinto game, subendo il controbreak immediato e perdendo il servizio sul più bello. ‘Palli’ ci prova in apertura di secondo parziale in un primo game da 4 parità, ma il croato gioca alla grande e non lascia scampo al suo avversario.

Una sconfitta che ci può stare per Federico, contro un’avversario più pronto e reduce da un’ottima stagione nel circuito maggiore. In ottica Next Gen ATP Finals, Cinà resta in quarta posizione con 415 punti, a soli 10 punti di distanza dal giapponese Rei Sakamoto, quinto nella Race, e troppo lontano dallo spagnolo e terzo classificato Martin Landaluce (822 punti), uscito al primo turno dell’ATP 500 di Vienna contro Alexander Zverev. Considerando il forfait anticipato di Joao Fonseca, secondo con 1200 punti e rientrante direttamente nel 2027, il classe 2007 italiano vede sempre più vicino la qualificazione per il torneo di fine stagione, che da quest’anno torna in Italia, più precisamente a Reggio Calabria.