ATP 500 Vienna 2026: Medvedev vince ancora e si qualifica per Torino

Vince ancora Daniil Medvedev. Il russo supera in 1 ora e 35 minuti il francese Adrian Mannarino (n.73 ATP) con il punteggio di 6-2 6-3 e raggiunge la semifinale all’ATP 500 di Vienna 2026 siglando la settima vittoria consecutiva stagionale. Un’altra prova dominante da parte del moscovita che dall’inizio dello US Open ha collezionato 21 successi in 24 partite e due titoli ‘250’ a Hangzhou e Almaty, il terzo e il quarto del 2026 dopo i trionfi all’ATP 250 di Brisbane e all’ATP 500 di Dubai. Le tre sconfitte sono arrivate agli ottavi di finale del Major americano e al penultimo atto del ‘500’ di Pechino (squalificato contro Novak Djokovic) e del Masters 1000 di Shanghai.

Medvedev vola a Torino

Grazie a prestazioni come quella contro Mannarino, Medvedev è salito al quinto posto del ranking mondiale (3860 punti prima di Vienna) e della Race stagionale per qualificarsi alle Nitto ATP Finals. Con questa vittoria, il russo stacca ufficialmente il biglietto per Torino avendo superato la soglia dei 3785 punti necessari per la qualificazione. Sono 3810 i punti guadagnati dal russo nel 2026, il quale ha staccato ulteriormente Flavio Cobolli, ritiratosi nel match contro Matteo Berrettini valido per gli ottavi di finale del torneo austriaco. L’azzurro, fermo a quota 3690, dovrà difendere la sesta posizione al Masters 1000 di Parigi, anche se le sue condizioni sono da monitorare.