ATP 500 Vienna 2026: ritiro Cobolli e Berrettini ai quarti, cosa cambia nella Race per le ATP Finals

Il ritiro di Flavio Cobolli nel derby contro Matteo Berrettini lascia aperta la corsa alle ATP Finals di Torino. Il romano, costretto a fermarsi sul 5-2 in favore del connazionale nel secondo set, non può sfruttare l’appuntamento di Vienna per consolidare la propria posizione nella Race, a pochi giorni dall’ultimo Masters 1000 della stagione, quello di Parigi.

Cobolli occupa la sesta posizione nella Race con 3.680 punti, alle spalle di Daniil Medvedev, quinto a quota 3.710. Il forfait di Jannik Sinner per il resto della stagione ha modificato gli equilibri della qualificazione: con l’azzurro già qualificato ma impossibilitato a partecipare, sarà infatti il nono classificato a conquistare l’ultimo posto utile per le Finals, considerando i tre giocatori che hanno già staccato il pass, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Ben Shelton.

Race ATP Finals, Cobolli deve guardarsi dagli inseguitori

La situazione resta comunque favorevole all’azzurro, ma gli ultimi risultati della settimana potrebbero cambiare gli equilibri. Alle sue spalle ci sono Arthur Fils, settimo con 3.525 punti, Frances Tiafoe, ottavo a quota 3.380, e Rafael Jodar, nono con 3.184. Più distanti Alex de Minaur, decimo con 2.930 punti, e Novak Djokovic, undicesimo con 2.890 fresco di sconfitta a Basilea contro Struff. Per Novak Djokovic, il Masters 1000 di Parigi-Bercy sarà decisivo: il serbo dovrà raggiungere almeno le semifinali per mantenere vive le speranze di qualificarsi alle ATP Finals di Torino, dove si presenterà con un margine di errore ormai ridotto al minimo. L’australiano invece, rimane comunque da tenere sotto osservazione. Già qualificato ai quarti di finale a Vienna, De Minaur attendeva il vincitore del derby italiano e ora affronterà Berrettini. In caso di vittoria del torneo austriaco, potrebbe rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni. Per Cobolli, il margine sugli inseguitori rimane buono, ma la mancata possibilità di raccogliere altri punti a Vienna rende ancora più importante il rendimento dei rivali diretti e il successivo appuntamento di Parigi.

Condizioni da valutare

Oltre alla classifica, resta da capire l’entità del problema fisico accusato da Cobolli durante la partita con Berrettini. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni, anche in vista del Masters 1000 di Parigi e dell’eventuale partecipazione alle ATP Finals, in programma a Torino dal 15 al 22 novembre. La qualificazione resta alla portata del romano, ma l’eventuale presenza al torneo di fine stagione dipenderà anche dalla sua capacità di recuperare in tempo per affrontare gli ultimi impegni del calendario. Dopo il ritiro di Vienna, la priorità sarà comprendere le condizioni di Cobolli e stabilire i tempi del recupero, in una fase della stagione in cui ogni risultato può fare la differenza nella corsa verso Torino.