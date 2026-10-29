ATP 500 Vienna 2026: ritiro per Cobolli contro Berrettini, cosa succede con le scommesse

Il ritiro di Flavio Cobolli nel derby contro Matteo Berrettini, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Vienna 2026, ha conseguenze anche sulle scommesse. Il romano ha abbandonato l’incontro sul punteggio di 2-5 nel primo set, dopo aver accusato un problema alla gamba sinistra.

Per quanto riguarda le giocate, il consiglio è quello di controllare il regolamento del sito di betting sul quale è stata piazzata la scommessa, perché le modalità di refertazione variano in base all’operatore e al mercato scelto. In caso di ritiro durante l’incontro, infatti, le scommesse sul vincente possono essere rimborsate oppure considerate secondo le condizioni specifiche del bookmaker.