ATP 500 Vienna 2026: Musetti ko al terzo set con Fery

Si interrompe agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti nell’ATP 500 di Vienna. Sul cemento indoor austriaco il carrarino cede al britannico Arthur Fery, numero 35 del mondo, che si impone per 6-4 5-7 6-4. L’azzurro recupera un set di svantaggio, ma non riesce a completare la rimonta e deve salutare il torneo prima dei quarti.
Finisce così a sei la serie di vittorie consecutive di Musetti, reduce dal titolo conquistato a Lione e dal successo all’esordio a Vienna contro Frances Tiafoe. Dopo aver perso il primo parziale, Lorenzo rimette in equilibrio l’incontro aggiudicandosi il secondo per 7-5. La terza frazione premia però Fery, che ribalta l’esito dell’unico precedente: agli ultimi US Open era stato l’italiano a vincere in tre set.
Il britannico attende ora nei quarti il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l’olandese Tallon Griekspoor. Musetti si ferma invece a quota 1.960 punti nella classifica ATP live, dove occupa provvisoriamente il 24° posto, due posizioni più avanti rispetto al ranking ufficiale di questa settimana. Un piazzamento che resta legato ai risultati degli altri giocatori ancora impegnati.