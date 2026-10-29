Fils ai quarti a Basilea, Jodar si ferma a Vienna: il punto sulla Race

Arthur Fils vola ai quarti di finale dell’ATP 500 di Basilea 2026. Il francese, attuale numero 8 del mondo, batte in rimonta l’americano Alex Michelsen (n.34 ATP) con il punteggio di 4-6 6-3 7-6(5) in 2 ore e 19 minuti e ottiene una vittoria fondamentale in vista delle Nitto ATP Finals di Torino. Un match complicato per Fils contro un’avversario molto fastidioso sulle superfici veloci grazie al suo potente servizio, disinnescato alla grande dal nativo di Bondoufle che archivia la pratica al tie-break decisivo con una prova di grande carattere.

Si ferma, invece, al secondo turno il cammino di Rafael Jodar all’ATP 500 di Vienna 2026. Lo spagnolo, dopo l’ottimo esordio con il cileno Alejandro Tabilo, si arrende in 2 ore e 29 minuti a Valentin Vacherot (n.31 ATP) per 7-6(4) 2-6 7-6(5) al termine di un match in cui ha conquistato più punti del suo avversario (115 a 107), senza però riuscire a vincere quelli più importanti. Più bravo il monegasco nel gestire i momenti delicati dell’incontro e a portarsi a casa i tie-break del primo e terzo set.

Il punto sulla Race

Il successo sullo statunitense da parte di Fils lo avvicina ancora di più a Torino. Nella Race stagionale, il francese sale a 3525 punti, allungando su Frances Tiafoe (3380) che occupa momentaneamente l’ottava posizione dopo la sconfitta al primo turno del ‘500’ di Vienna contro Lorenzo Musetti. Ancora salvo, invece, il classe 2006 madrileno in nona posizione – l’ultima disponibile per conquistare le Finals, liberata dal forfait di Jannik Sinner – a 3184 punti, a sole 254 lunghezze dall’inseguitore Alex de Minaur, arrivato ai quarti del torneo austriaco a seguito della vittoria in due set su Learner Tien.