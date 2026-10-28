ATP 500 Vienna 2026, De Minaur batte Tien e vola ai quarti. La Race per Torino è apertissima

Dopo la vittoria all’esordio contro Luca Van Assche, Alex De Minaur supera anche Learner Tien e conquista un posto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. L’australiano si impone in due set, con il punteggio di 6-4, 6-2, continuando il proprio cammino nel torneo austriaco.

The Demon supera un avversario tutt’altro che semplice sulla carta. Il giovane statunitense non riesce a trovare le contromisure al gioco dell’australiano, bravo a gestire i momenti delicati della partita e a prendere progressivamente il controllo degli scambi. De Minaur chiude così una sfida nella quale ha saputo fare la differenza, soprattutto nella seconda frazione.

L’australiano mette in campo poco più del 50% di prime, ma riesce a ottenere circa il 70% dei punti quando trova la prima di servizio. Una prestazione solida, che gli permette di conquistare un successo importante non soltanto per il torneo, ma anche in ottica ATP Finals.

Race Finals Torino: De Minaur insegue

La corsa alle ATP Finals di Torino entra nella sua fase decisiva e ogni partita può cambiare gli equilibri. Con Jannik Sinner costretto a chiudere anticipatamente la stagione, si libera un posto nel torneo dei Maestri: la qualificazione passa dall’ottavo al nono posto della Race, rendendo ancora più accesa la lotta per gli ultimi pass disponibili. Prima del successo contro Tien, De Minaur aveva pochi punti in meno Novak Djokovic, attualmente sale a 3180 contro i 3140 di Nole. L’australiano punta a recuperare terreno anche su Rafael Jodar, che occupa l’ultima posizione utile. Il successo a Vienna rappresenta quindi un passo importante per ridurre il distacco e continuare a inseguire il proprio obiettivo. La battaglia, però, non riguarda soltanto De Minaur e Djokovic. Anche Jodar e Frances Tiafoe sono protagonisti di una corsa ancora aperta, con lo statunitense che deve difendere il proprio piazzamento dagli inseguitori. La sconfitta contro Lorenzo Musetti a Vienna ha complicato i suoi piani, mentre lo spagnolo è atteso a Basilea. Con il Masters 1000 di Parigi ancora da disputare, i giochi restano aperti. De Minaur ha bisogno di continuare a vincere per mettere pressione ai rivali e provare a conquistare un posto alle Finals: la sfida per Torino è ormai entrata nel vivo.