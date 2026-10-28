Gaël Monfils, l’ultimo saluto a Parigi: il torneo celebrerà la “Pantera” francese

Il Masters 1000 di Parigi-Bercy si prepara a rendere omaggio a Gaël Monfils. Il francese, che non disputerà altre partite ufficiali dopo aver annunciato il ritiro, sarà celebrato nella sessione serale del 3 novembre, davanti al pubblico di casa.

Classe 1986, Monfils ha ufficializzato il proprio addio al tennis il 5 ottobre, mettendo fine a una carriera che lo ha consacrato tra i protagonisti più importanti del tennis francese del XXI secolo. Spettacolo, atletismo e personalità hanno accompagnato il suo percorso, facendone uno dei giocatori più amati della sua generazione.

Per la “Pantera” sarà Parigi palcoscenico dell’ultimo abbraccio con il pubblico francese: un tributo nella città che ha rappresentato una parte fondamentale della sua storia tennistica.