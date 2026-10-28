ATP 500 Basilea 2026: Djokovic lotta, rimonta e passa su Humbert

Grinta e cuore hanno condito l’esordio trionfante di Novak Djokovic all’ATP 500 di Basilea 2026. 4-6 6-3 6-4 il risultato finale dopo una lotta di quasi due ore e mezza contro Ugo Humbert, a cui va dato merito per non aver mollato un centimetro fino alla fine. Un successo che dà fiducia e rimpolpa il morale del serbo, atterrato in Svizzera dopo una tournée asiatica che lo ha visto conquistare il titolo a Pechino, ma anche uscire anticipatamente al Masters di Shanghai contro Hubert Hurkacz. Nole è tornato a sorridere sul cemento indoor di Basilea, torneo di preparazione per arrivare al meglio della condizione in vista dell’ultimo 1000 della stagione a Parigi. Il 24 volte campione Slam affronterà Jan-Lennard Struff negli ottavi di finale.

Primo set choc per Djokovic, che perde il servizio al terzo game e non riesce mai ad acciuffare un transalpino che scappa veloce sul 6-4. Nel secondo parziale il serbo annulla subito due palle break, poi alza i giri del motore, strappa il servizio rivale e si issa sul 3-0, comandando poi senza particolari problemi per il 6-3. Nel terzo e ultimo set Humbert cede la battuta al quinto gioco, con la sfida che gli scivola così dalle mani. Nole controlla e, senza troppa fatica, chiude al primo match point sul 6-4 finale.