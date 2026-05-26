Sinner senza filtri: il dietro le quinte del trionfo a Roma

A poche ore dall’esordio al Roland Garros 2026, sul canale YouTube di Jannik Sinner è uscito il secondo episodio della serie “Jannik Sinner Unfiltered”, dedicato al trionfo agli Internazionali d’Italia. In circa sei minuti e mezzo di video vengono mostrati retroscena, allenamenti, momenti di relax e festeggiamenti legati alla vittoria del Masters 1000 di Roma, con diversi interventi dello stesso numero uno del mondo e dei suoi allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

UN CAHILL INEDITO

Uno dei temi principali affrontati nel video è la gestione fisica e mentale di Sinner dopo settimane molto intense. Darren Cahill ha spiegato come il team abbia scelto un approccio diverso rispetto al solito dopo la finale di Madrid: “Abbiamo dovuto fare le cose in modo differente arrivando a Roma. Gli abbiamo dato tre giorni completi di stop subito dopo Madrid, cosa molto rara per lui perché odia stare lontano dal tennis. Abbiamo praticamente dovuto costringerlo a mettere via le racchette e a non pensare al tennis”. L’australiano ha raccontato anche come quei giorni siano serviti soprattutto per recuperare energie: “Abbiamo giocato un po’ a golf, un po’ a calcio e cercato di far riposare mente e corpo. Quando è tornato in campo era pronto, aveva voglia di giocare e non vedeva l’ora di essere qui in Italia”.

L’AVVICINAMENTO A ROMA

Nel video trova spazio anche il punto di vista di Sinner, che, in macchina verso il Foro Italico, racconta le sensazioni vissute durante il torneo romano: “L’atmosfera qui in Italia è incredibile e la pressione è più alta, ma allo stesso tempo cerco soltanto di concentrarmi su me stesso”. Il numero uno del mondo ha poi sottolineato l’importanza di avere accanto la famiglia durante il torneo: “Ci sono anche mamma, papà e mio fratello. Non li vedo spesso durante l’anno e questo rende tutto un po’ più semplice”.

Tra autografi e allenamenti, Sinner ha parlato apertamente anche della stanchezza accumulata negli ultimi mesi: “Fisicamente ovviamente lo senti, mentalmente anche. Però penso di controllare piuttosto bene la situazione e di riuscire ad adattarmi. Dopo Roma avrò almeno una settimana libera prima di andare a Parigi e credo che sarà abbastanza per arrivare al 100% al Roland Garros”.

Nel finale dell’episodio, Cahill si è soffermato sulla crescita mentale del campione altoatesino: “Cerchiamo di dare la stessa importanza a ogni giornata, sia che giochi un primo turno sia che giochi una finale. Jannik ha una mentalità incredibile ed è riuscito a gestire molto bene le finali. Questo torneo è speciale per lui, ma dal nostro punto di vista non vale più di qualsiasi altro torneo”.

IL POST VITTORIA

Spazio infine anche a un momento più emozionante, con Sinner che, con un flûte in mano, ripensa al suo primo torneo giocato a Roma nel 2019 e si apre ai presenti con un discorso: “Non avrei mai pensato di potermi trovare nella posizione in cui sono oggi. Sette anni dopo, qui, abbiamo completato il Golden Masters vincendo tutti e nove i Masters 1000. Ma senza tutte le persone che mi stanno accanto questo non sarebbe stato possibile”.

Cin-cin, Jannik!