L’addio di Monfils a Parigi, Alcaraz: “Sei stato una vera ispirazione”

“Grazie per tutto. Per me sei stato una vera ispirazione, un grande atleta ma soprattutto una grande persona fuori dal campo”. Così Carlos Alcaraz ha salutato Gael Monfils durante il videomessaggio trasmesso sul Philippe-Chatrier nella cerimonia di addio del francese al Roland Garros 2026. Lo spagnolo ha voluto sottolineare l’impatto avuto da Monfils anche sulle nuove generazioni del tennis mondiale.

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