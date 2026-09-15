Il nobile gesto di Berrettini: i suoi regali di compleanno diventano una donazione per l’hospice

Come riportato da alcuni quotidiani locali, tra cui Giornale di Brescia, Matteo Berrettini si è reso protagonista di un gesto di solidarietà non indifferente: una donazione a favore di un hospice oncologico. In occasione del suo 30esimo compleanno dello scorso 12 aprile, il tennista romano aveva chiesto ad amici e parenti di rinunciare ai regali e di destinare quelle somme ad una donazione. Berrettini, infatti, è testimonial di “Atleti al tuo fianco” fin dal 2017. Si tratta di un’iniziativa del medico Alberto Tagliapietra per sensibilizzare sul tema dei tumori e, laddove possibile, raccogliere fondi tramite atleti ed atlete che prestano il loro volto e la loro personalità alla nobile causa.

Le donazioni chieste da Berrettini hanno consentito di acquistare tredici forni a microonde per l’hospice “L’abbraccio” di Pisogne, in provincia di Brescia, sostanzialmente uno per ciascuna stanza della struttura. Un piccolo-grande gesto che racconta ancora una volta di un atleta dall’animo sensibile. Difatti, non è la prima volta che il tennista classe ’96, tramite “Atleti al tuo fianco”, si rende protagonista di gesti di solidarietà: nel 2023 donò un anno di fornitura di gelati ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Rimini.