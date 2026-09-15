Zverev “firma” con il Bayern Monaco: è il volto della maglia dell’Oktoberfest (VIDEO)

Alexander Zverev non ha mai nascosto la propria fede calcistica: pur essendo nativo di Amburgo è grande tifoso del Bayern Monaco. Non è raro vedere il 2 volte campione Slam indossare la maglia ufficiale della squadra bavarese, anche durante i tornei ATP. Ad esempio, lo scorso aprile scese in campo per il riscaldamento del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Monaco con la maglietta di Michael Olise. Zverev celebrò così la vittoria ottenuta la sera precedente dalla sua squadra del cuore, capace di eliminare il Real Madrid dalla Champions League 2025-2026. In quell’occasione, il rapporto tra Zverev e Die Roten è stato testimoniato anche dalla presenza dei giocatori Joshua Kimmich e Serge Gnabry al match del tennista.

Il legame tra Zverev e il Bayern Monaco si è ulteriormente rinsaldato in occasione della presentazione di una maglia speciale. Si tratta dell’edizione celebrativa dell’Oktoberfest, che debutterà indosso ai calciatori venerdì 18 settembre durante la partita Bayern Monaco – Union Berlino. Nel video di presentazione, il tennista classe ’97 esce dall’ascensore indossando la maglia ufficiale e il payoff della campagna pubblicitaria è un gioco di parole tra inglese e tedesco: “From winning season, to Wiesn season“. Letteralmente: “Dalla stagione delle vittorie, alla stagione dell’Oktoberfest”. Difatti, “Wiesn” è il vocabolo bavarese che indica la celebre festa.