Brad Gilbert sulla scelta di Sinner: “Norman è perfetto per Jannik, può restare a lungo”

La scelta di Magnus Norman come nuovo allenatore di Jannik Sinner per la stagione 2027 incassa anche la benedizione di Brad Gilbert. L’ex coach di Andre Agassi e Coco Gauff, intervenuto nel podcast The Big T di Tennis Channel, ha espresso grande apprezzamento per l’ingresso dello svedese nel team dell’azzurro, dove raccoglierà l’eredità di Darren Cahill affiancando Simone Vagnozzi.

“È la scelta più sensata. Ricordate quando dissi che non vedevo alcuna possibilità che fosse Juan Carlos Ferrero? Chiunque fosse entrato nel team avrebbe dovuto avere un carattere tranquillo, ed è esattamente quello che ha Magnus”, ha spiegato Gilbert, evidenziando le similitudini tra Norman e Cahill.

“È molto simile a Darren, ha tantissima esperienza e ha fatto un lavoro straordinario con Stan Wawrinka (tre titoli Slam insieme, ndr) — ha aggiunto Gilbert —. Sono dispiaciuto per il mio amico Cahill, ma almeno si ritira alle sue condizioni. Penso che sia una scelta eccellente per Jannik. Norman può accompagnarlo per molto tempo, è una persona con cui è facile andare d’accordo e credo che si integrerà bene con gli altri membri del team”.