A che ora si gioca oggi Musetti-Tiafoe? Diretta tv primo turno ATP 500 Vienna 2026

Lorenzo Musetti contro Frances Tiafoe al primo turno dell’ATP 500 di Vienna 2026. Il carrarino arriva in Austria forte del terzo titolo conquistato in carriera nell’ATP 250 di Lione, mentre lo statunitense cerca punti per la ATP Finals dopo la rocambolesca eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il poi campione Davidovich Fokina.

Musetti-Tiafoe, i precedenti

Sarà l’ottavo incontro tra Musetti e Tiafoe. Lo score è di 4-3 in favore dello statunitense, che ha vinto l’unico precedente del 2026 (Masters 1000 Cincinnati) e anche tre degli ultimi quattro testa a testa. L’ultimo successo di Musetti risale al Roland Garros 2025. Gli altri due sono arrivati agli Internazionali d’Italia 2023 e all’ATP di Acapulco 2021, unica vittoria sul cemento dell’azzurro contro Tiafoe, che sul rapido (cemento+erba) conduce 4-1. La versione di Musetti vista a Lione potrà sicuramente mettere in difficoltà lo statunitense, a caccia di punti per qualificarsi alle ATP Finals.

A che ora e quando Musetti-Tiafoe

La sfida tra Cobolli e Berrettini andrà in scena oggi, mercoledì 28 ottobre, nel secondo match dalle 13.30 sul Centrale al termine dell’incontro tra Daniel Merida e Daniil Medvedev. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky – o SkySportUno (201) o SkySportTennis (203), e in diretta streaming su Sky GO.