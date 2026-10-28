A che ora si gioca Cobolli-Berrettini? Data e diretta tv secondo turno ATP 500 Vienna 2026

Flavio Cobolli contro Matteo Berrettini al secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2026. Sfida tra romani in terra austriaca con il numero 4 del tabellone a caccia di punti per mettere un altro tassello verso la prima qualificazione in carriera alle ATP Finals. Match importante anche per Berrettini, numero 48 del mondo, che cerca vittorie indoor dopo la provvisoria esclusione dai convocati per le Final Eight di Coppa Davis a Bologna.

Berrettini-Cobolli, i precedenti

Sarà il primo incontro nel circuito maggiore tra Cobolli e Berrettini. Sulla carta il favorito è il romano più giovane, che vanta una classifica migliore e dei risultati più convincenti nel 2026. La superficie dice Berrettini, che con il suo servizio indoor può creare non pochi grattacapi a un giocatore regolare come Cobolli.

A che ora e quando Cobolli-Berrettini

La sfida tra Cobolli e Berrettini andrà in scena giovedì 29 ottobre a orario da definire, molto probabilmente si giocherà di sera, dato che martedì Cobolli ha chiuso il suo match con Dimitrov intorno alle 23.30. Il match sarà visibile in diretta tv sui canali Sky – o SkySportUno (201) o SkySportTennis (203), e in diretta streaming su Sky GO