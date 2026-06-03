A che ora si giocano venerdì le semifinali maschili del Roland Garros? Il programma, gli orari

Quando e a che ora si giocheranno le due semifinali maschili del Roland Garros 2026? Ecco tutte le informazioni necessarie. Ci si avvicina rapidamente alle fasi clou del secondo Slam stagionale, in quello che senz’altro può essere considerato il major dall’esito più imprevedibile degli ultimi anni. L’unica certezza è che domenica assisteremo a una ‘prima volta’. Nessuno, infatti, tra i tennisti in gara, si è mai aggiudicato finora una prova del Grand Slam.

Le due semifinali maschili sono in programma nella giornata di venerdì 5 giugno. Si parte alle 14:30 con il match della parte bassa tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. I due, che hanno un giorno di riposo in più, ovviamente scenderanno in campo per primi. La seconda semifinale, il derby tra Flavio Cobolli e il vincente di Berrettini-Arnaldi, invece, si giocherà a partire dalle 19:00.