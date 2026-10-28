Cobolli-Berrettini, a Vienna per la prima volta uno contro l’altro

C’è un’amicizia che va oltre il campo e che, per la prima volta, si ritroverà dall’altra parte della rete. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini si sfideranno all’ATP 500 di Vienna, dopo aver conquistato entrambi l’accesso al secondo turno.
Prima la vittoria di Matteo Berrettini contro Thomas Etcheverry poi quella di Flavio Cobolli contro Grigor Dimitrov. Due successi che hanno aperto le porte a un appuntamento speciale per il tennis italiano: quello tra due amici di lunga data, pronti a sfidarsi per la prima volta in carriera.
Da una parte Cobolli, dall’altra Berrettini. da una parte il classe ’96, dall’altra il 2002, due percorsi per certi aspetti molto simili, ma soprattutto un legame che negli anni è diventato uno degli aspetti più riconoscibili del rapporto tra i due azzurri. Fuori dal campo, compagni e amici; a Vienna, avversari per novanta minuti, due ore o forse anche di più.
La sfida avrà inevitabilmente un sapore particolare. Perché quando si affronta un amico, il tennis resta lo stesso, ma cambia qualcosa. Un confronto che sicuramente entrambi aspettavano da tempo.