ATP 500 Vienna, medical timeout per Cobolli contro Dimitrov

Flavio Cobolli richiede un medical timeout nella sfida contro Grigor Dimitrov all’ATP 500 di Vienna. L’azzurro riceverà un trattamento al cambio campo dopo aver richiesto l’intervento dello staff medico.
L’italiano vince il primo set con il punteggio di 6-4, al termine di un parziale convincente. Nel secondo, però, Dimitrov alza il ritmo e aumenta la pressione, mettendo in difficoltà Cobolli.
23.06 – Cobolli torna in campo di corsa, un segnale incoraggiante dopo il trattamento ricevuto. Si riparte con l’azzurro al servizio.
23.01 – Dimitrov attende Cobolli sul campo centrale. Finora, l’azzurro ha messo a segno 7 ace, contro i 10 del bulgaro.
22.57 – Anche il medico raggiunge Cobolli, che lascia momentaneamente il campo e si dirige negli spogliatoi per ricevere le cure necessarie. L’auspicio è che non si tratti di un problema serio.