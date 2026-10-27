ATP 500 Vienna 2026: Alcaraz buona la prima, Khachanov cede in due set

Esordio vincente per Carlos Alcaraz all’ATP 500 di Vienna 2026. Lo spagnolo supera Karen Khachanov in un primo turno tutt’altro che scontato. 6-4 7-6(5) il risultato finale dopo neanche due ore di gioco. Un buon match per l’ex numero 1 del mondo, chiamato a ritrovare il sorriso dopo il ko alquanto inaspettato al Masters di Shanghai contro Zizou Bergs. Per Carlitos, il torneo austriaco non è altro che un crocevia nevralgico per arrivare gonfio di energia e fiducia al 1000 di Parigi: l’ultimo grande appuntamento dell’anno prima delle ATP Finals. Sfida non proprio morbida come ingresso, ma affrontata con astuzia e un’ottima gestione delle energie per Alcaraz, mai troppo in difficoltà, se non per qualche scricchiolio nel finale del secondo set.

Match iniziato con equilibrio e pochi sprazzi di emozioni. Il break del russo al quinto game ha svegliato il numero 3 del mondo dal torpore, che ha subito reagito nel game successivo, strappando poi di forza il parziale all’avversario al decimo gioco per il 6-4. Seconda frazione più contratta e meno fluida. Il murciano ha faticato un po’ ad affondare Khachanov, che si è difeso con ordine, salvando anche due palle break al sesto game, oltre ai tre match point annullati sul 4-5. Scambio di break sul tramonto e tie-break decisivo che lo spagnolo non si è lasciato sfuggire. L’iberico affronterà ora agli ottavi di finale il vincente della sfida tra Jurij Rodionov e Nikoloz Basilashvili.