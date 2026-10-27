Elisabetta Cocciaretto torna a colpire in allenamento: nel mirino il rientro per il 2027 (VIDEO)

Piccoli passi in avanti per Elisabetta Cocciaretto, che continua a lavorare per tornare in campo dopo l’operazione chirurgica al menisco sinistro. La tennista marchigiana ha diffuso un post sulle proprie pagine social, dove impugna la racchetta e colpisce la pallina in un allenamento “speciale”, seppur da seduta su un box per non sollecitare eccessivamente il ginocchio operato. Lo stesso, peraltro, già curato cinque anni fa. Un primo segnale incoraggiante nel lungo percorso di recupero che dovrà accompagnarla verso il ritorno nel circuito.
L’azzurra, costretta a chiudere anticipatamente la stagione 2026 a causa del problema fisico che l’aveva tormentata negli ultimi mesi, sta cercando di recuperare la migliore condizione possibile per presentarsi pronta ai nastri di partenza della stagione 2027, senza affrettare i tempi e correre rischi inutili. La strada è ancora lunga, ma l’aver ritrovato già il contatto con la racchetta rappresenta senz’altro una piccola iniezione di fiducia.
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