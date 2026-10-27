Entry List Atp Challenger 2026 – Week 46: Helsinki, Metz, Drummondville, Kobe, Sydney, Montevideo, Champaign

Le entry list e i partecipanti dei sette tornei Atp Challenger della Settimana 46 (16-22 novembre 2026). Altra settimana bella piena sul circuito challenger, ancora con sette eventi in giro per il mondo. I più ricchi ancora in Europa, con due tornei di alto livello sul veloce indoor a Metz ed Helsinki. Poi appuntamenti un po’ ovunque: dal Sud America al Nord America, passando per l’Asia e anche per l’Oceania con Sydney. Di seguito tutte le entry list dei sette Atp Challenger in programma la quarantaseiesima ettimana della stagione.
- ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 46 (16-22 NOVEMBRE)
TUTTE LE ENTRY LIST COMPLETE DEL 2026
ENTRY LIST CHALLENGER WEEK 46 (16-22 NOVEMBRE)
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 HELSINKI
Duckworth,James AUS 68
Machac,Tomas CZE 71
Kovacevic,Aleksandar USA 84
Fearnley,Jacob GBR 86
Giron,Marcos USA 88
Samuel,Toby GBR 97
Damm,Martin USA 105
Shevchenko,Aleksandr KAZ 109
Svrcina,Dalibor CZE 120
Virtanen,Otto FIN 121
Mochizuki,Shintaro JPN 129
Basavareddy,Nishesh USA 131
Gojo,Borna CRO 135
Djere,Laslo SRB 136
Rodionov,Jurij AUT 137
Mpetshi Perricard,Giovanni FRA 148
Glinka,Daniil EST 157
Guerrieri,Andrea ITA 165
Travaglia,Stefano ITA 167
Schwaerzler,Joel AUT NG 172
Budkov Kjaer,Nicolai NOR NG 180
ALTERNATES
1 Neumayer,Lukas (1) AUT 168
2 Sachko,Vitaliy (2) UKR 170
3 Schwaerzler,Joel (1) AUT 172
4 Onclin,Gauthier (2) BEL 173
5 Budkov Kjaer,Nicolai (1) NOR 180
6 Montes-De La Torre,Inaki (2) ESP 183
7 Dedura,Diego (1) GER 184
8 Brunold,Mika (1) SUI 191
9 Cadenasso,Gianluca (1) ITA 202
10 Butvilas,Edas (2) LTU 208
11 Houkes,Max (2) NED 215
12 Brancaccio,Raul (1) ITA 219
13 Ivashka,Ilya (1) 220
14 Moeller,Marvin (1) GER 225
15 Gill,Felix (2) GBR 226
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 125 METZ
Altmaier,Daniel GER 60
Bellucci,Mattia ITA 66
Mannarino,Adrian FRA 73
Jacquet,Kyrian FRA 79
Prizmic,Dino CRO 93
Basilashvili,Nikoloz GEO 95
Bonzi,Benjamin FRA 99
Moutet,Corentin FRA 103
Piros,Zsombor HUN 104
Gaston,Hugo FRA 110
Choinski,Jan GBR 114
Martinez,Pedro ESP 126
Muller,Alexandre FRA 130
Dodig,Matej CRO 138
Diallo,Gabriel CAN 149
Passaro,Francesco ITA 153
Kwon,Soonwoo KOR 160
Tabur,Clement FRA 161
Lajovic,Dusan SRB 162
Mrva,Maxim CZE NG 228
Faurel,Thomas FRA NG 300
ALTERNATES
1 Gentzsch,Tom (1) GER 164
2 Neumayer,Lukas (2) AUT 168
3 Sachko,Vitaliy (1) UKR 170
4 Onclin,Gauthier (1) BEL 173
5 Kouame,Moise (1) FRA 176
6 Gueymard Wayenburg,Sascha (1) FRA 181
7 Montes-De La Torre,Inaki (1) ESP 183
8 Dedura,Diego (2) GER 184
9 Cadenasso,Gianluca (2) ITA 202
10 Butvilas,Edas (1) LTU 208
11 Houkes,Max (1) NED 215
12 Brancaccio,Raul (2) ITA 219
13 Ivashka,Ilya (2) 220
14 Sharipov,Marat (1) 223
15 Moeller,Marvin (2) GER 225
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 DRUMMONDVILLE
Zheng,Michael USA 101
Mejia,Nicolas COL 115
Royer,Valentin FRA 117
Chidekh,Clement FRA 134
Blanch,Darwin USA 144
Mmoh,Michael USA 147
Galarneau,Alexis CAN 192
Draxl,Liam CAN 194
Shick,Braden USA 205
Kasnikowski,Maks POL 213
Dietrich,Dylan SUI 254
Barton,Hynek CZE 275
Cassone,Murphy USA 282
Kozlov,Stefan USA 284
Nesterov,Petr BUL 285
Milavsky,Daniel USA 312
Mayo,Aidan USA 321
Legout,Timo FRA 343
PR Nanda,Govind USA 371
Wiskandt,Max GER 377
Chan,Duncan CAN CO 7
ALTERNATES
1 Visker,Niels (1) NED 419
PR 2 Kingsley,Cannon (1) USA 424
3 Wessels,Louis (1) GER 427
4 Boulais,Justin (1) CAN 428
5 Chan,Duncan (1) CAN 467
6 Sinclair,Colin (2) NMI 483
7 Fenty,Andrew (2) USA 486
8 Orlov,Vladyslav (6) UKR 518
9 Vales,Amit (3) ISR 522
10 Zahraj,Patrick (2) GER 523
11 Bigun,Kaylan (2) USA 535
12 Kingsley,Cannon (1) USA 544
13 Trotter,James (1) JPN 551
14 Dominko,Sebastian (2) SLO 554
15 Banerjee,Samir (1) USA 559
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 KOBE
Wong,Coleman HKG 87
Shimabukuro,Sho JPN 106
Wu,Yibing CHN 107
Sakellaridis,Stefanos GRE 132
Zhang,Zhizhen CHN 166
Daniel,Taro JPN 177
Smith,Keegan USA 185
Jorda Sanchis,David ESP 190
Noguchi,Rio JPN 214
Tseng,Chun-Hsin TPE 216
Broady,Liam GBR 231
Harris,Billy GBR 252
Zhou,Yi CHN 256
Friend,Jay JPN 266
Poljicak,Mili CRO 274
Erel,Yanki TUR 286
Sun,Fajing CHN 292
Michalski,Daniel POL 301
Schoenhaus,Max GER 311
Hsu,Yu Hsiou TPE 330
McDonald,Niels GER JR 10
ALTERNATES
1 Milic,Ognjen (1) SRB 362
2 Samrej,Kasidit (1) THA 368
3 Watanuki,Yosuke (1) JPN 374
4 Nishioka,Yoshihito (1) JPN 381
5 Cui,Jie (1) CHN 393
6 Shimizu,Yuta (1) JPN 404
7 Leong,Mitsuki Wei Kang (1) MAS 408
8 Uchida,Kaichi (1) JPN 420
9 Gengel,Marek (2) CZE 423
10 Staeheli,Luca (1) SUI 430
11 Imamura,Masamichi (1) JPN 433
12 Ayeni,Alafia (1) USA 437
13 Castelnuovo,Luca (1) SUI 446
14 Matsuda,Koki (1) JPN 463
15 Hassan,Benjamin (1) LBN 465
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 SYDNEY
Sweeny,Dane AUS 112
Vukic,Aleksandar AUS 116
O’Connell,Christopher AUS 118
Schoolkate,Tristan AUS 141
Bolt,Alex AUS 175
Kumstat,Jan CZE 189
Ilagan,Andre USA 199
Dellavedova,Matthew AUS 237
Matsuoka,Hayato JPN 242
Shang,Juncheng CHN 250
McCabe,James AUS 255
Broom,Charles GBR 268
Holmgren,August DEN 271
Santillan,Akira JPN 294
Overbeck,Carl Emil DEN 297
Hewitt,Cruz AUS 314
Broska,Florian GER 320
Sekulic,Philip AUS 338
Delaney,Jake AUS 356
Jasika,Omar AUS 386
Gorzny,Sebastian USA CO 2
ALTERNATES
1 Gorzny,Sebastian (1) USA 402
2 Winter,Edward (1) AUS 406
3 Suresh,Dhakshineswar (1) IND 421
4 Gengel,Marek (4) CZE 423
5 Ayeni,Alafia (2) USA 437
6 Aguiard,Enzo (1) AUS 438
7 Ellis,Blake (1) AUS 451
8 Bouzige,Moerani (1) AUS 456
9 Zhu,Evan (1) USA 462
10 Moriya,Hiroki (1) JPN 482
11 Shepp,Anton (1) NZL 490
12 Hurrion,Millen (2) GBR 502
13 Tu,Li (1) AUS 509
14 Sach,Tai (1) AUS 512
15 Langmo,Christian (1) USA 514
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 75 MONTEVIDEO
Ugo Carabelli,Camilo ARG 75
Burruchaga,Roman Andres ARG 77
Rocha,Henrique POR 100
Seyboth Wild,Thiago BRA 111
Heide,Gustavo BRA 113
Dellien,Hugo BOL 119
Comesana,Francisco ARG 128
Alcala Gurri,Max ESP 133
Moller,Elmer DEN 150
Sanchez Izquierdo,Nikolas ESP 152
Barrios Vera,Tomas CHI 156
Cecchinato,Marco ITA 163
Justo,Guido Ivan ARG 182
Reis Da Silva,Joao Lucas BRA 186
Midon,Lautaro ARG 187
Boyer,Tristan USA 195
Pucinelli De Almeida,Matheus BRA 196
Bueno,Gonzalo PER 197
Prado Angelo,Juan Carlos BOL 198
Varillas,Juan Pablo PER 201
Kolar,Zdenek CZE 203
ALTERNATES
1 Barrena,Alex (1) ARG 211
2 Monteiro,Thiago (1) BRA 230
3 Rincon,Daniel (1) ESP 232
4 La Serna,Juan Manuel (1) ARG 251
5 Olivieri,Genaro Alberto (1) ARG 257
6 Roncadelli,Franco (1) URU 259
7 Soto,Matias (1) CHI 260
8 Aboian,Valerio (1) ARG 283
9 Roca Batalla,Oriol (1) ESP 288
10 Boscardin Dias,Pedro (1) BRA 296
11 Hardt,Nick (1) DOM 307
12 Villanueva,Gonzalo (1) ARG 318
13 Sanchez Jover,Carlos (1) ESP 329
14 Aguilar Cardozo,Joaquin (1) URU 332
15 Kicker,Nicolas (1) ARG 333
ENTRY LIST ATP CHALLENGER 50 CHAMPAIGN
Wolf,J.J. USA 210
Wendelken,Harry GBR 212
Smith,Colton USA 218
Andrade,Andy ECU 224
Rehberg,Max Hans GER 264
Pacheco Mendez,Rodrigo MEX 267
Gray,Alastair GBR 272
Tarvet,Oliver GBR 295
Shelbayh,Abdullah JOR 308
Perot,Raphael FRA 336
PR Maloney,Patrick USA 348
Krueger,Mitchell USA 351
Martin,Andres USA 354
Kennedy,Jack USA 397
Baris,Ozan USA 407
Miyoshi,Kenta JPN 422
Johnson,Spencer USA 436
Blancaneaux,Geoffrey FRA 448
Poling,Karl USA 453
Vandecasteele,Quinn USA 469
Dahlin,Max SWE CO 9
ALTERNATES
1 Sinclair,Colin (1) NMI 483
2 Wiedenmann,Luca (1) GER 484
3 Fenty,Andrew (1) USA 486
4 McHugh,Aidan (1) GBR 488
5 Gakhov,Ivan (1) 506
6 Planinsek,Filip Jeff (1) SLO 507
7 Orlov,Vladyslav (7) UKR 518
8 Vales,Amit (2) ISR 522
9 Zahraj,Patrick (1) GER 523
10 Young,Gavin (1) USA 531
11 Artnak,Bor (1) SLO 534
12 Bigun,Kaylan (1) USA 535
13 Dominko,Sebastian (1) SLO 554
14 Banerjee,Samir (2) USA 559
15 Nakashima,Bryce (1) USA 576