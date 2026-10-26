Dall’Inghilterra: Magnus Norman entra nello staff di Jannik Sinner

Jannik Sinner avrebbe scelto Magnus Norman come nuovo allenatore per il 2027. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Times, il tecnico svedese affiancherà Simone Vagnozzi, prendendo il posto di Darren Cahill, atteso al ritiro al termine della stagione. L’azzurro manterrebbe così l’assetto a due allenatori, affidandosi all’esperienza dell’ex numero due del mondo.

Ex numero 2 del mondo, con Wawrinka dal 2013

Nato a Filipstad il 30 maggio 1976, Norman ha conquistato 12 titoli in singolare e raggiunto la seconda posizione del ranking mondiale. Nel 2000 ha vinto gli Internazionali d’Italia e disputato la finale del Roland Garros, persa contro Gustavo Kuerten. Nel suo palmarès figura anche la Coppa Davis del 1998, conquistata dalla Svezia nella finale di Milano contro l’Italia.

Da allenatore ha lavorato con Thomas Johansson e Robin Soderling, accompagnato alle finali del Roland Garros del 2009 e del 2010. Il sodalizio più vincente è stato quello con Stan Wawrinka, iniziato nel 2013 e ripreso dopo alcune interruzioni. Con lo svedese al suo fianco, lo svizzero ha conquistato tutti e tre i suoi titoli Slam: gli Australian Open del 2014, battendo in finale Rafael Nadal, il Roland Garros del 2015 e gli Us Open del 2016, superando in entrambe le occasioni Novak Djokovic. Norman lo ha aiutato a raggiungere il terzo posto della classifica mondiale e ad affermarsi nell’epoca dei Big Three. Ora, secondo il Times, nel suo futuro ci sarebbe Sinner.