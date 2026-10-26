ATP 500 Basilea 2026: bentornato Rune, prima vittoria ATP un anno dopo l’infortunio

Era il 18 ottobre 2025 quando Holger Rune sconfisse Tomas Martin Etcheverry ai quarti di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Ci sono voluti 373 giorni affinché il danese tornasse a sorridere nel circuito maggiore, in mezzo il terribile infortunio al tendine d’Achille. Rune ha sconfitto Quantin Halys al primo turno dell’ATP 500 di Basilea 2026 (6-4 6-7(2) 7-6(5)), trovando la sua prima vittoria nel Tour dopo l’infortunio.

Il danese ha avuto la meglio contro un’ottima versione di Halys, capace di mettere in campo ben 32 aces e di trascinare l’ex numero 4 al mondo al tie-break per ben due volte. Sul finale Rune ha rischiato di sciupare un vantaggio di 5-1, ma proprio sul più bello Halys è incappato in un doloroso doppio fallo. A quel punto il danese non ha sprecato la chance di chiudere con il favore del servizio. Al secondo turno attende il vincente della sfida tra Hubert Hurkacz e Zizou Bergs. Un secondo passo in avanti dopo le vittorie arrivate in Coppa Davis contro i bulgari Ilyan Radulov e Grigor Dimitrov nel mese di settembre.