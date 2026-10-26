Rafa Nadal torna in campo: esibizione a Las Vegas nel 2027

Rafa Nadal torna in campo: giocherà il torneo di esibizione “MGM Slam Presented by Capital One” alla T-Mobile Arena di Las Vegas nella giornata di domenica 28 febbraio 2027. Ad annunciarlo è direttamente il campione maiorchino con un video sui propri canali social: “Ho grandi ricordi di quando ho giocato a Las Vegas nel 2024, l’atmosfera e il pubblico sono stati fantastici. Non vedo l’ora di competere di nuovo, ci vediamo a Vegas”.

Nel 2024, che fu l’ultimo anno nel Tour, Nadal disputò un’esibizione contro Carlos Alcaraz proprio a Las Vegas. Ad imporsi fu il classe 2003 che rimontò con il punteggio di 3-6 6-4 14-12 davanti a circa 10.000 spettatori. I biglietti per l’edizione del 2027 saranno disponibili a partire da venerdì 30 ottobre. Sarà la prima partita giocata dal 22 volte campione Slam dopo il ritiro dal tennis professionistico, avvenuto proprio nel 2024. Ancora da annunciare format della competizione ed avversario.