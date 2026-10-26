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ATP 500 Vienna 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 ottobre con Alcaraz, Cobolli e Zverev in campo

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
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Carlos Alcaraz allo US Open 2026
Carlos Alcaraz - Foto Guerin Charles/ABACA/ipa-agency.net

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 27 ottobre, seconda giornata del tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna 2026. Esordio per i grandi nomi, dove spicca Carlos Alcaraz, numero due del seeding che farà il suo debutto contro Karen Khachanov. In campo anche Flavio Cobolli, che per guadagnare punti preziosi in ottica ATP Finals se la dovrà vedere con Grigor Dimitrov, e il futuro numero uno del mondo Alexander Zverev, che debutterà invece contro Martin Landaluce.

Il programma completo

CENTRE COURT
Ore 11.30 – (7) Paul vs Rublev
a seguire – Khachanov vs (2) Alcaraz
non prima delle 17.30 – (1) Zverev vs (WC) Landaluce
a seguire – (4) Cobolli vs (WC) Dimitrov

GLAUBANDICH COURT
Ore 11.30 – Gonzalez/Stevens vs (2)Gonzalez/Molteni
a seguire – (1)Arends/Johnson vs (WC) Mansouri/Neuchrist
a seguire – (Q) Mannarino vs Buse
a seguire – Norrie vs Cerundolo

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