Coppa DavisNews

Final Eight Coppa Davis 2026: date e programma, ecco quando gioca l’Italia

Tancredi Crepax
By Tancredi Crepax
4 Min Read
Tennis, DAVIS CUP FINAL 2025, Italy vs Austria, Flavio Cobolli (ITA), Bologna, Italy, November 19, 2025. Foto Felice Calabro'
Flavio Cobolli - Foto Felice Calabrò. Tennis, DAVIS CUP FINAL 2025, Italy vs Austria, Flavio Cobolli (ITA), Bologna, Italy, November 19, 2025.
L’Italia, alle Final 8 di Coppa Davis 2026 in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, va per la quarta di fila. A guidare gli azzurri sarà Flavio Cobolli, protagonista di una stagione che lo ha portato per la prima volta in finale al Roland Garros e nella Top 10 mondiale. Nella squadra scelta da capitan Filippo Volandri anche Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. L’Italia esordirà mercoledì 25 novembre alle 16 contro la Corea del Sud, che non ha mai raggiunto le semifinali della competizione.

Tra le principali avversarie ci sarà la Spagna di Carlos Alcaraz, al ritorno in Coppa Davis dopo l’ultima partecipazione alle Final 8 del 2024. Dopo aver completato il Career Grand Slam con la vittoria agli Australian Open di gennaio, il murciano ha indicato la Coppa Davis tra i suoi obiettivi. David Ferrer (ultima volta alla guida della squadra) potrà contare anche su Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina, convocato nonostante i segnali di rapporto scricchiolante col capitano. La Spagna affronterà l’Austria giovedì 26 novembre, non prima delle 17.

Ci sarà anche il futuro numero uno del mondo Alexander Zverev, alla seconda partecipazione consecutiva alle Final 8 con la Germania, determinata a migliorare la semifinale raggiunta nel 2025. Il tedesco, reduce dalla conquista dei suoi primi due titoli Slam e prossimo a diventare numero uno del mondo per la prima volta a novembre, guiderà la squadra contro la Gran Bretagna, attesa giovedì 26 novembre alle 10. Il programma si aprirà martedì 24 con la sfida tra Repubblica Ceca e Canada. Le semifinali sono in calendario venerdì 27 e sabato 28 novembre, mentre la finale si giocherà domenica 29.

Il programma

Ecco il programma completo delle Final Eight di Bologna.

Quarti di finale

  • Martedì 24 novembre, ore 16: Repubblica Ceca (4) – Canada

  • Mercoledì 25 novembre, ore 16: Italia (1) – Corea del Sud

  • Giovedì 26 novembre, ore 10: Gran Bretagna – Germania (3)

  • Giovedì 26 novembre, non prima delle 17: Austria – Spagna (2)

Semifinali

  • Venerdì 27 novembre, ore 16: Italia o Corea del Sud – Repubblica Ceca o Canada

  • Sabato 28 novembre, ore 12: Gran Bretagna o Germania – Austria o Spagna

Finale

Domenica 29 novembre, ore 15

Le squadre

Repubblica Ceca

  • Jakub Mensik

  • Jiri Lehecka

  • Patrick Rikl

  • Adam Pavlasek

  • Capitano: Tomas Berdych

Canada

  • Felix Auger-Aliassime

  • Denis Shapovalov

  • Gabriel Diallo

  • Liam Draxl

  • Duncan Chan

  • Capitano: Frank Dancevic

Italia

  • Flavio Cobolli

  • Luciano Darderi

  • Lorenzo Musetti

  • Andrea Vavassori

  • Simone Bolelli

  • Capitano: Filippo Volandri

Corea del Sud

  • Kwon Soonwoo

  • Chung Hyeon

  • Park Uisung

  • Nam Jisung

  • Hong Seongchan

  • Capitano: Chung Jong-Sam

Gran Bretagna

  • Arthur Fery

  • Cameron Norrie

  • Henry Patten

  • Neal Skupski

  • Capitano: Leon Smith

Germania

  • Alexander Zverev

  • Jan-Lennard Struff

  • Kevin Krawietz

  • Tim Puetz

  • Capitano: Michael Kohlmann

Austria

  • Jurij Rodionov

  • Lukas Neumayer

  • Joel Schwaerzler

  • Neil Oberleitner

  • Lucas Miedler

  • Capitano: Jurgen Melzer

Spagna

  • Carlos Alcaraz

  • Rafael Jodar

  • Alejandro Davidovich Fokina

  • Pedro Martinez

  • Marcel Granollers

  • Capitano: David Ferrer

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS