Final Eight Coppa Davis 2026: date e programma, ecco quando gioca l’Italia

Tra le principali avversarie ci sarà la Spagna di Carlos Alcaraz, al ritorno in Coppa Davis dopo l’ultima partecipazione alle Final 8 del 2024. Dopo aver completato il Career Grand Slam con la vittoria agli Australian Open di gennaio, il murciano ha indicato la Coppa Davis tra i suoi obiettivi. David Ferrer (ultima volta alla guida della squadra) potrà contare anche su Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina, convocato nonostante i segnali di rapporto scricchiolante col capitano. La Spagna affronterà l’Austria giovedì 26 novembre, non prima delle 17.

Ci sarà anche il futuro numero uno del mondo Alexander Zverev, alla seconda partecipazione consecutiva alle Final 8 con la Germania, determinata a migliorare la semifinale raggiunta nel 2025. Il tedesco, reduce dalla conquista dei suoi primi due titoli Slam e prossimo a diventare numero uno del mondo per la prima volta a novembre, guiderà la squadra contro la Gran Bretagna, attesa giovedì 26 novembre alle 10. Il programma si aprirà martedì 24 con la sfida tra Repubblica Ceca e Canada. Le semifinali sono in calendario venerdì 27 e sabato 28 novembre, mentre la finale si giocherà domenica 29.

Il programma

Ecco il programma completo delle Final Eight di Bologna.

Quarti di finale

Martedì 24 novembre, ore 16: Repubblica Ceca (4) – Canada

Mercoledì 25 novembre, ore 16: Italia (1) – Corea del Sud

Giovedì 26 novembre, ore 10: Gran Bretagna – Germania (3)

Giovedì 26 novembre, non prima delle 17: Austria – Spagna (2)

Semifinali

Venerdì 27 novembre, ore 16: Italia o Corea del Sud – Repubblica Ceca o Canada

Sabato 28 novembre, ore 12: Gran Bretagna o Germania – Austria o Spagna

Finale

Domenica 29 novembre, ore 15

Le squadre

Repubblica Ceca

Jakub Mensik

Jiri Lehecka

Patrick Rikl

Adam Pavlasek

Capitano: Tomas Berdych

Canada

Felix Auger-Aliassime

Denis Shapovalov

Gabriel Diallo

Liam Draxl

Duncan Chan

Capitano: Frank Dancevic

Italia

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Musetti

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano: Filippo Volandri

Corea del Sud

Kwon Soonwoo

Chung Hyeon

Park Uisung

Nam Jisung

Hong Seongchan

Capitano: Chung Jong-Sam

Gran Bretagna

Arthur Fery

Cameron Norrie

Henry Patten

Neal Skupski

Capitano: Leon Smith

Germania

Alexander Zverev

Jan-Lennard Struff

Kevin Krawietz

Tim Puetz

Capitano: Michael Kohlmann

Austria

Jurij Rodionov

Lukas Neumayer

Joel Schwaerzler

Neil Oberleitner

Lucas Miedler

Capitano: Jurgen Melzer

Spagna