Final Eight Coppa Davis 2026: date e programma, ecco quando gioca l’Italia

Tra le principali avversarie ci sarà la Spagna di Carlos Alcaraz, al ritorno in Coppa Davis dopo l’ultima partecipazione alle Final 8 del 2024. Dopo aver completato il Career Grand Slam con la vittoria agli Australian Open di gennaio, il murciano ha indicato la Coppa Davis tra i suoi obiettivi. David Ferrer (ultima volta alla guida della squadra) potrà contare anche su Rafael Jodar e Alejandro Davidovich Fokina, convocato nonostante i segnali di rapporto scricchiolante col capitano. La Spagna affronterà l’Austria giovedì 26 novembre, non prima delle 17.
Ci sarà anche il futuro numero uno del mondo Alexander Zverev, alla seconda partecipazione consecutiva alle Final 8 con la Germania, determinata a migliorare la semifinale raggiunta nel 2025. Il tedesco, reduce dalla conquista dei suoi primi due titoli Slam e prossimo a diventare numero uno del mondo per la prima volta a novembre, guiderà la squadra contro la Gran Bretagna, attesa giovedì 26 novembre alle 10. Il programma si aprirà martedì 24 con la sfida tra Repubblica Ceca e Canada. Le semifinali sono in calendario venerdì 27 e sabato 28 novembre, mentre la finale si giocherà domenica 29.
Il programma
Ecco il programma completo delle Final Eight di Bologna.
Quarti di finale
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Martedì 24 novembre, ore 16: Repubblica Ceca (4) – Canada
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Mercoledì 25 novembre, ore 16: Italia (1) – Corea del Sud
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Giovedì 26 novembre, ore 10: Gran Bretagna – Germania (3)
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Giovedì 26 novembre, non prima delle 17: Austria – Spagna (2)
Semifinali
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Venerdì 27 novembre, ore 16: Italia o Corea del Sud – Repubblica Ceca o Canada
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Sabato 28 novembre, ore 12: Gran Bretagna o Germania – Austria o Spagna
Finale
Domenica 29 novembre, ore 15
Le squadre
Repubblica Ceca
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Jakub Mensik
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Jiri Lehecka
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Patrick Rikl
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Adam Pavlasek
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Capitano: Tomas Berdych
Canada
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Felix Auger-Aliassime
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Denis Shapovalov
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Gabriel Diallo
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Liam Draxl
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Duncan Chan
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Capitano: Frank Dancevic
Italia
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Flavio Cobolli
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Luciano Darderi
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Lorenzo Musetti
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Andrea Vavassori
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Simone Bolelli
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Capitano: Filippo Volandri
Corea del Sud
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Kwon Soonwoo
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Chung Hyeon
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Park Uisung
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Nam Jisung
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Hong Seongchan
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Capitano: Chung Jong-Sam
Gran Bretagna
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Arthur Fery
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Cameron Norrie
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Henry Patten
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Neal Skupski
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Capitano: Leon Smith
Germania
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Alexander Zverev
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Jan-Lennard Struff
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Kevin Krawietz
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Tim Puetz
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Capitano: Michael Kohlmann
Austria
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Jurij Rodionov
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Lukas Neumayer
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Joel Schwaerzler
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Neil Oberleitner
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Lucas Miedler
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Capitano: Jurgen Melzer
Spagna
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Carlos Alcaraz
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Rafael Jodar
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Alejandro Davidovich Fokina
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Pedro Martinez
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Marcel Granollers
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Capitano: David Ferrer