Sinner vede il rientro: l’indizio social sul Six Kings Slam

La nebbia intorno a Jannik Sinner sembra diradarsi, e questa volta è stato proprio lui a concedere l’indizio: con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il nostro numero uno ha ri-condiviso la sua locandina personalizzata del Six Kings Slam, l’ormai celebre torneo d’esibizione di scena a Riyadh, Arabia Saudita. Quest’anno l’appuntamento è stato spostato da ottobre a dicembre (dal 27 al 30) a causa dei bombardamenti subiti dalla capitale saudita nelle ultime settimane, che hanno messo in stand-by ben più di un evento sportivo.

L’indizio

La locandina repostata da Sinner arriva dall’account ‘@turki’, profilo verificato da Meta e munito di 43 milioni di follower, e la notizia è stata riportata da TNT Sports oltre ad altri canali d’informazione internazionali. Ovviamente questo non confermerebbe altro che una possibile intenzione di Sinner, e non una certezza. Non solo mancano più di due mesi dal ‘giorno X’, ma la natura dell’infiammazione al ginocchio che ha affligge l’azzurro da diversi mesi permette solamente di navigare a vista, di giorno in giorno.