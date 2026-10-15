Coppa Davis, dal 2027 David Ferrer non sarà più il capitano della Spagna

La Final Eight di Bologna in programma dal 24 al 29 novembre sarà l’ultimo atto di David Ferrer come capitano della Spagna in Coppa Davis. Ad annunciarlo è lo stesso allenatore, tramite i suoi profili social. Ferrer ha scritto: “Volevo annunciare che questo sarà il mio ultimo anno come capitano di Coppa Davis e che rinuncerò all’incarico per il 2027“. L’ex numero 3 del mondo ha voluto ringraziare tutte le persone con cui ha condiviso gli anni da capitano: “Desidero ringraziare la RFET (Federazione Spagnola di Tennis, ndr) per avermi dato l’opportunità di realizzare uno dei miei sogni, quello di diventare capitano della nazionale di Coppa Davis del mio Paese. Voglio inoltre ringraziare tutti i giocatori e tutte le persone che mi hanno accompagnato durante questa avventura. È stato un privilegio condividere questo percorso con tutti loro”.

I motivi e i risultati ottenuti

Il finalista del Roland Garros 2013 ci ha tenuto anche a spiegare i motivi che lo hanno portato a rinunciare al ruolo. A tal proposito ha scritto: “Le ragioni di questa decisione sono esclusivamente personali e rispondono al desiderio di iniziare una nuova fase“. In conclusione, Ferrer ha assicurato il massimo dell’impegno per sé e per la propria Nazione fino all’ultimo istante: “Da questo momento in avanti, sono concentrato esclusivamente sull’obiettivo di guidare la nazionale spagnola verso un’altra Insalatiera. Ci attende una sfida molto bella a Bologna, dove, come sempre, i veri protagonisti saranno soltanto loro, i giocatori“.

Si concluderà dunque dopo 4 stagioni l’avventura di Ferrer come capitano di Davis. Il classe ’82 era subentrato a Sergi Bruguera nel dicembre 2022. Ad oggi, il miglior piazzamento resta la finale del 2025, dove la Spagna venne sconfitta dall’Italia. Il trend è però positivo: eliminazione ai gironi nel 2023, quarti di finale nel 2024, finale nel 2025. Chissà che Ferrer non riesca a concludere il suo percorso riportando l’Insalatiera in terra spagnola per la prima volta dal 2019.