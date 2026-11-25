Il doppio manda l’Italia in semifinale di Coppa Davis. Matteo Berrettini e Andrea Vavassori battono Hyeon Chung e Soonwoo Kwon – 7-6(2) 7-6(11) – e firmano il 2-1 sulla Corea del Sud nelle Final Eight di Bologna. Dopo il successo di Lorenzo Musetti e la sconfitta in rimonta di Flavio Cobolli, la coppia azzurra conquista il punto che tiene in corsa la squadra di Filippo Volandri per la quarta insalatiera consecutiva. Venerdì l’Italia affronterà la Repubblica Ceca, quarta testa di serie, che martedì ha eliminato il Canada in due singolari. Se dovessero essere confermati gli schieramenti dei quarti, Musetti sfiderà Tomas Machac e Cobolli troverà Jiri Lehecka. Giovedì si disputano gli ultimi due quarti di finale, con la Germania di Alexander Zverev contro la Gran Bretagna e la Spagna di Carlos Alcaraz contro l’Austria.

Di Musetti l’1-0

A regalare il primo punto all’Italia è Musetti, numero 27 del mondo, che batte Seong Chan Hong (n.787 Atp) per 6-0 7-6(5) in un’ora e 31 minuti. Il carrarino domina il primo set, poi deve passare dal tie-break per chiudere il secondo. “La partita è iniziata in modo perfetto, poi mi sono complicato la partita. È un’emozione difficile da descrivere giocare qui, negli ultimi anni non sono riuscito a dare il mio contributo fino in fondo, nonostante le vittorie di squadra”, dice Musetti nell’intervista in campo. “Ci tengo tantissimo a questa maglia e l’anno scorso non ero potuto venire, è stata una decisione difficile da prendere. Sono contento di essere tornato, siamo un gruppo unito e siamo grandi professionisti e credo sia quello che ci rende la squadra da battere”.

Cobolli manca il match point

Nel secondo singolare Kwon, numero 139 Atp, riporta in parità la sfida. Cobolli vince il primo set, ma il sudcoreano si aggiudica al tie-break entrambi i parziali successivi e si impone per 3-6 7-6(3) 7-6(5) in due ore e 50 minuti. “Ho lottato fino alla fine con il massimo delle mie forze. Credo di aver disputato una delle mie migliori partite dell’ultimo periodo, contro un giocatore che non vale la classifica che ha adesso”, spiega Cobolli ai microfoni di SuperTennis. “Mi ha molto sorpreso la sua reazione dopo il primo set, i ragazzi mi hanno subito supportato. Siamo molto uniti e speriamo di portare a casa il doppio”.

Berrettini e Vavassori d’esperienza

A chiudere i conti sono Berrettini e Vavassori. Kwon torna in campo al fianco di Chung, semifinalista agli Australian Open del 2018, e la coppia sudcoreana trascina gli azzurri al tie-break nel primo set. È lotta punto a punto anche nel doppio, ma gli azzurri fanno valere la loro esperienza e si portano a casa il tie dei quarti di finale per 7-6(2) 7-6(11).