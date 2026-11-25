C’è ancora da soffrire: Flavio Cobolli subisce la rimonta di Soonwoo Kwon e perde l’occasione di vincere il tie di quarti di finale delle Final Eight di Coppa Davis 2026 di Bologna. Il successo del sudcoreano, arrivato per 3-6 7-6(3) 7-6(5), porta dunque l’incontro al doppio decisivo, per il quale il capitano Filippo Volandri ha scelto Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.

Una partita epica, da Davis, di quelle che Cobolli ha abituato a vincere: non in questo caso, non questo Cobolli, troppo scarico per far fronte a un Kwon in grande spolvero, bravissimo a trovare fiducia durante il match e mostrare a tutti di cosa è capace una volta trovato il ritmo.

Flavio non ancora ritrovato

Il Cobolli visto alle ATP Finals 2026, per diversi motivi, alcuni fuori dalle sue responsabilità, non è stato quello che avrebbe voluto. Scarico fisicamente e mentalmente, condizioni di gioco poco adatte a lui, e tanta, troppa pressione di performare. A Bologna, solo per un set, è stata tutta un’altra storia: il contesto più entusiasta, meno ‘di gala’ e la dinamica di squadra hanno sicuramente contribuito a innalzare il livello di gioco del romano che, forte dell’esperienza vulcanica della Coppa Davis 2025 in cui ha vinto tre partite su tre combinandone di ogni, non vedeva l’ora di fare un altro giro sulla giostra. Eppure qualcosa si è inceppato all’inizio del secondo set: il livello di Kwon si è alzato, e i fastidi nell’umore di Flavio sono tornati.

L’avversario

Il ritorno a buone sensazioni per Cobolli è stato intralciato dal livello dell’avversario, che pur non essendo ovviamente un top 10 come quelli di Torino ha già dimostrato il proprio valore in carriera. Kwon è capace di un ritmo di qualità assoluta da fondo campo, con entrambi i colpi.

Quello che gli è mancato nel primo set, ascrivibile a una disabitudine a giocare questo tipo di partite negli ultimi anni a causa di problemi fisici, lo ha ritrovato nel secondo, una volta scaldati i colpi da fondo. A braccio così sciolto il gioco del coreano è difficile da contenere, specie per un Cobolli non in fiducia e con un serbatoio delle energie psicofisiche più pieno rispetto a Torino, ma ancora lontano dal 100%, come si è visto in tutti i momenti decisivi del match.